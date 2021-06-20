İstanbul'daki deprem paniği vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika

İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.

VATANDAŞLAR KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Kısa süreli ve orta şiddetli gerçekleşen depremin ardından İstanbullular sokaklara döküldü. Vatandaşlar depremin etkisiyle bir süre panik yaşadı. Sokağa çıkan vatandaşlar yaşadıkları korkuyu, "Alttan geldi ama kısa sürdü. Panik yaşadık dışarı çıktık'' sözleriyle aktardı.

Deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü

''HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK''

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre, bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

DEPREM ANINDA YÜKSEK BİR SES DUYULDU

Öte yandan sosyal medya üzerinden depremli ilgili paylaşım yapan kullanıcılar, sarsıntıyla birlikte yüksek bir sesin duyulduğunu belirtti.

Deprem sonrası yaşanan panik anlarından kareler;