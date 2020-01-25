İSTANBUL'DAKİ KADIN TAKSİ ŞOFÖRLERİ BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

Haber: Yüksel KOÇ Kamera: Feridun AÇIKGÖZ/ İstanbul taksi şoförlüğü yapan kadınlar, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen "Taksinin Sultanları" projesi adı altında bir araya geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından kadın taksicileri bir araya getirmek amacıyla Çekmeköy'de bir piknik alanında "Taksi Sultanları" adı altında bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, İstanbul trafiğinde direksiyon sallayan bazı kadın taksi sürücüleri basın mensupları ile bir araya geldi.

"KADINLAR DAHA DUYARLI, DAHA DİKKATLİ"

İstanbul'da 17 bin 395 taksi plakası olduğunu, bu plakaların 2 bin 249'unun sahibinin kadın olduğunu, kadın taksi şoförü sayısının da 100-150 arasında olduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Genel Müdürü Zeynep Kılıç, "Bugünkü projemiz 'Taksinin Sultanları' projesi. Yani bu camiada taksici kadınların olması gerektiğini düşünüyoruz. Ondan dolayı bu projeyi başlattık. Bundan sonra da trafikte kadın şoförlerimizi göreceksiniz. Kadınlar daha duyarlı, daha dikkatli. Bazı olumsuz hal ve hareketler sergileniyor. Şoför bir kadın olunca binen kadın yolcumuz daha rahat hareket edeceğini, kendini daha güvende hissedeceğini düşünüyoruz" dedi.

Kısa mesafe ve yağmurlu havada yolcu alınmadığı yönündeki olumsuzlukların söylenti olduğunu, kadın şoförlerin artışı ile mesleki kalitenin artacağını savunan Kılıç, "Sarı camiamız sarı çiçekler açacak bundan sonra. Bir bahar esintisi havası olacak" dedi.

"MÜŞTERİLERİN DERTLERİNİ DİNLEMEK HOŞUMA GİDİYOR"

İstanbul'da 7-8 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını söyleyen İlknur Yılmaz , "Güleryüzlü olduğunuz zaman zorluğu yok. Yaptığımız işte iletişim önemli. Kadınlar ılımlı yaklaştıkları için bu işi daha iyi yaptığını düşünüyorum" dedi. Günde 7-8 saat çalıştığını, yoğun trafikte zaman zaman sıkıldığını söyleyen Yılmaz, "İşimi seviyorum. Müşterilerle sohbet etmek, onların dertlerini dinlemek hoşuma gidiyor" dedi.

2 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını söyleyen Burçin Arabul, kadın şoförü kadın müşterilerin daha çok tercih ettiğini, erkek müşteriler konusunda da sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Taksi şoförü kadınların etkinlik alanında toplanması

-Zeynep Kılıç ile röportaj

-İlknur Yılmaz ile röportaj

-İlknur Yılmaz'ın taksiye binmesi

-İlknur Yılmaz ile taksi yolculuğu ve taksi içinde röportaj

-Burçin Arabul ile röportaj

-Etkinlikten genel ve detay görüntü