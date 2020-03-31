İSTANBUL'DAKİ KARANTİNA YURTLARINDAN TAHLİYE BAŞLADI - Son Dakika
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İSTANBUL'DAKİ KARANTİNA YURTLARINDAN TAHLİYE BAŞLADI

6 saat önce

VALİ YERLİKAYA: SEMPTON GÖZLENMEYEN VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNE GİDİYORLARBeyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina yurtlarında tahliye ediliyor.

İSTANBUL'DAKİ KARANTİNA YURTLARINDAN TAHLİYE BAŞLADI, System.String[]

VALİ YERLİKAYA: SEMPTON GÖZLENMEYEN VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNE GİDİYORLAR

Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina yurtlarında tahliye ediliyor.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşları uçaklarla İstanbul'a getirilerek, 3 farklı yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan sağlık problemi olmayanlar tahliye edildi. Karantinada bulunanlardan bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar, otobüslerle evlerine gönderilecek. Öte yandan, farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar da otobüslerle memleketlerine dönecek.

"14 GÜN DE EVDE KARANTİNADA KALACAĞIZ"

Erasmus öğrencisi olarak gittiği İsveç'ten dönen ve 14 gündür karantinada olan Ayşegül Çınar, "14 gündür karantinadayım. Her gün ateşimiz kontrol edildi. Onun öncesinde zaten hastaneye alınmıştım test yapılmıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. İçeride çok iyi bakılıyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Konya'da yaşıyoruz, babam geldi beni almaya. Otobüslerle gitmeyi biraz tehlikeli bulduk. O yüzden özel araç ile gitmeye çalışacağız. Bazı koşulları kabul ettiğimize dair bir kağıt imzalattılar. 14 gün evinizde kalmanız gerekiyor şeklinde bir madde vardı ama onun dışında ne yazdığını çok hatırlamıyorum. Toplu ulaşım yasaklandığı için şehirlerarası otobüs ile yardımcı olacaklarını söylediler İstanbul dışında yaşayanlara da, otobüsler de getirilmiş zaten. Otobüs ile gitmek isteyen çok rahat gidebilir. Sadece ben toplu taşıma tercih etmedim" şeklinde konuştu.

KONYA'DAN KIZINI ALMAK İÇİN GELDİ

Kızını Konya'daki evlerine götürmek için arabasıyla yurda gelen baba Mehmet Çınar ise, "Kızımız İsveç'te erasmus öğrencisiydi, 6 aydır oradaydı 3 ayı kalmıştı. Baktık orada ortalık karıştı, konsolosluk sağ olsun yardımcı oldu, gelmesini istedik o da bizi kırmadı. 14 gündür de buradaydı. Rahatı çok yerindeydi bugün almaya geldik. Bir 14 gün de evde dinlenecek. Bir sıkıntımız olmadan çıkacağımızı düşünüyorum bu süreçten. İlgililere, sağlıkçılara çok teşekkür ediyorum. Gelemeyen arkadaşları şu an sıkıntı yaşıyorlar orada" dedi.

"BU HAFTA EVLENECEKTİK, KIZ ARKADAŞIM İSPANYA'DA KALDI"

İspanya'ya kız arkadaşının yanına giden ve normal şartlarda bu hafta İstanbul'da evlenmeyi planladıklarını anlatan Ümit Öner, " Evlenecektim ben, düğünüm de iptal oldu. Düğün burada olacaktı, kız arkadaşım orada kaldı. Yapacak bir şey artık yazın evleniriz. Bize bir kağıt daha imzalattılar 14 gün daha evde kalmamız gerekiyormuş" dedi.

VALİ YERLİKAYA AÇIKLAMADA BULUNDU

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KYK Öğrenci yurtlarımızda 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir ettiğimiz ve son yapılan kontrollerde de sempton gözlenmeyen vatandaşlarımız, yurtlarımızdan ayrılıyor; evlerine gidiyorlar. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri, ilgili bakanlıklarımızın talimatları ve Valiliğimiz koordinasyonu ile Avrupa'nın 9 ülkesinde (Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda) geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 14 gün önce İstanbul'a getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı KYK Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarımızda 14 gün süreyle misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın karantina/gözetim süresi bugün doluyor. Son yapılan kontrollerde de sempton gözlenmeyen vatandaşlarımız, artık memleketlerine, evlerine gidiyorlar. Avrupa'dan gelirken olduğu gibi yine evlerine kadar ulaşımları için gereken tedbirleri aldık, "Seyahat İzin Belgelerini" hazırladık"

" KİŞİSEL KARANTİNANIZI UYGULAMAYI İHMAL ETMEYİN"

"Birazdan uğurlayacağız. Sevgili misafirlerimiz, kıymetli vatandaşlarımız. Ülkenize gelir gelmez kimseyle görüşmeden 14 gün gözlem altında bulunmanın zorluğunu yaşadınız. Daha önce hiçbirimizin tecrübe etmediğiniz bir süreci; hep birlikte sabır, anlayış, dayanışma içerisinde tamamladık. Sizlerden gelen yüzlerce mesaj, elektronik posta ve mektuplar hizmet heyecanımızı daha da artırdı. Asıl biz sizlere teşekkür ediyoruz. Öncelikle kendi sağlığınızı, daha sonra da sevdiklerinizi ve ülkenizi korumak için 14 gün süreyle gözetim altında bulunmak suretiyle gösterdiğiniz sabır ve anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen evlerinize ulaştıktan sonra da 14 gün boyunca kişisel karantinanızı uygulamayı ihmal etmeyin. Bu hepimiz için çok önemli. Sağlık ve afiyetler dileğiyle, güle güle gidin, yolunuz açık olsun"

"DEVLETİMİZ MİLLETİNİN, MİLLETİMİZ DEVLETİNİN YANINDA"

"9 Avrupa ülkesinden vatandaşlarımızın ülkemize getirilmesi ve 14 gün boyunca ilimizde karantina/gözlem altında misafir edilmesinde bizlere verdikleri güç ve destekleri için bakanlıklarımızın, yurt içinde ve yurt dışındaki bütün kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlık, huzur ve sükunetle misafir edilmesinde emeği geçen; Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, AFAD İl Müdürlüğümüz, İstanbul Kızılay, KYK yurt müdürlülerimiz, hizmet veren bütün kurum ve kuruluşlarımızın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Devletimiz milletinin, milletimiz devletinin yanında… Biz bize yeteriz"

Görüntü Dökümü:

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-Yurttan çıkış yapan vatandaşlar

-Ailelerin bekleyişi

-Polis önlemleri

-Camdan bakanlar

-Otobüslerin yurtlara girişi

-Karantinadan çıkan vatandaşlar ile röp.

-Kızını almaya gelen baba ile röp.

-Genel ve detay


Karantina, İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:04 Kaynak: DHA

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