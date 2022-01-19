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İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den geldi: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat - Son Dakika

İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den geldi: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat

19.01.2022 23:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da önümüzdeki Cuma'dan itibaren kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya davet etmişti. AKOM'dan sonra bir uyarı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Müdürlük, Cuma'dan itibaren 5 gün boyunca kar yağışının etkili olacağını ifade etti.

İstanbul'da merakla beklenen kar yağışıyla ilgili ilgili kurumlardan art arda uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), tarafından yapılan uyarılardan sonra bu sefer de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUM RAPORUNU AÇIKLADI

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ardından Meteoroloji hava tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak uyarılarda bulundu. Doğan, "Yarın İstanbul'da bir kar yağışı beklemiyoruz. Cuma günü itibariyle İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Önce yağmurla başlayacak. Öğle saatleri gibi karla karışık, akşam saatlerinden itibaren de kara dönmesini bekliyoruz. Sonraki günlerde de hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat

"CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN DİKKAT"

Hava tahmini uzmanı Bayram Doğan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "İstanbullular bugün kar yağışını akşam saatlerine kadar hafif hafif görecekler. Yarın İstanbul'da bir kar yağışı beklemiyoruz. Cuma günü itibariyle İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Önce yağmurla başlayacak. Öğle saatleri gibi karla karışık, akşam saatlerinden itibaren de kara dönmesini bekliyoruz. Sonraki günlerde de hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek.

İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat

"ŞU AN SANTİM VERMEK İÇİN ERKEN"

Şu an için santim vermek için erken, çünkü haftaya ve hafta sonu yağacak bir kar var. Her gün bu sistemler değişiyor. Şu an için hafta sonu biraz etkili olabilir gibi ama santim vermek için erken. Cuma günü başlayacak kar yağışı 5 gün süreyle İstanbul'da etkili olacak. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbullular kar yağışını aralıklarla görecek. Zaten sürücülerin kar lastiği ya da zincir kullanmaları gerekiyor. Çünkü hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında olacağı için özellikle gece ve sabah saatlerinde yerde de kar olacağından buzlanma olayı olabilir. Buna karşı da yine vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor."

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Meteoroloji, İstanbul, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den geldi: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat - Son Dakika
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