İSTANBUL'DAKİ OPERASYON : YAKUP SÜT GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DAKİ OPERASYON : YAKUP SÜT GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

İSTANBUL'DAKİ OPERASYON : YAKUP SÜT GÖZALTINA ALINDI

6 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda Yakup Süt gözaltına alındı.

İSTANBUL'DAKİ OPERASYON : YAKUP SÜT GÖZALTINA ALINDI, System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU/

İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda Yakup Süt gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen Yakup Süt ve adamlarını yönelik operasyon yaptı. Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütü lideri Yakup Süt'ün de olduğu öğrenildi.

Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin vatan emniyetten çıkışı

-Operasyona giden zırhlı araç

-Ekiplerin adreslere gidişi

-Gaziosmanpaşa'da lüks bir siteye giriş

-Kanarya Mahallesi'nde bir adrese giriş

-Genel ve detay görüntüler

14.02.2020 - 07: 00 Haber Kodu : 200214012


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:27 Kaynak: DHA
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