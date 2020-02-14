İstanbul'daki operasyon : Yakup Süt gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'daki operasyon : Yakup Süt gözaltına alındı

6 saat önce

Ali ABLAY-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda Yakup Süt gözaltına alındı.

İstanbul'daki operasyon : Yakup Süt gözaltına alındı, System.String[]

Ali ABLAY-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/

İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda Yakup Süt gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen Yakup Süt ve adamlarına yönelik operasyon yaptı. İstanbul merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan, suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenilen 50 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemi yaptı.

Suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramaların devam ettiği öğrenildi.


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:18 Kaynak: DHA
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