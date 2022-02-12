İSTANBUL'DAKİ ÜRETİCİLERE BİN 250 TON SÜT YEMİ DAĞITILACAK - Son Dakika

İSTANBUL'da damızlık sığır ve manda yetiştiriciliği yapan çiftçilere bin 250 ton süt yemi dağıtılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi kapsamında dağıtılacak yemler için Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Balık Hali'nde tören düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İstanbul genelinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticiler için başlattığı ücretsiz sığır ve manda süt yemleri, düzenlenen törenle yola çıktı. Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde düzenlen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık ile meslek odaları başkanları ve İstanbullu büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler katıldı. Bin 250 ton süt yemi, 50 kamyon ile büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 12 ilçedeki çiftçilere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen sütün, Halk Süt projesinde kullanılacağı belirtildi.

11 BİN 500 LİRA MALİYETTEN KURTARACAĞIZ

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sığır ile uğraşan işletme başına 2 buçuk ton, manda yetiştiriciliği yapan işletme başına 1 buçuk ton yem dağıtacağız. Böylece sığır yetiştiriciliği ile uğraşan bir çiftçimiz, yaklaşık 11 bin 500 lira maliyetten kurtulacak. Bu önemli ve ilk defa yapılan bir destektir. Burada gördüğünüz yemler İstanbul'un 12 ilçesinin 110 mahallesine ulaştırılacak. İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve İstanbul Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyesi olan 569 çiftçimize dağıtacağız. Yemleri de Türkiye'de, tek yem üreticisi olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin üretiminden alıyoruz ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ ARAZİSİNİN YÜZDE 62,6'SINI TARIMDA KULLANAN BİRİNCİ İLİMİZ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise Tekirdağ arazisinin yüzde 62,6'sını tarımda kullanan birinci ilimiz. Yaklaşık 4 bin 62 metrekare tarımda kullanılıyor. Bunun dışında hayvancılık çok önemli. Hastalığın olmadığı bölge. Çok iyi korunmuş bir bölge. Yaklaşık 150 bin büyükbaş 300 bin de küçükbaş hayvanlarımız var. Her gün bir ton süt çıkıyor. Tarım ve hayvancılığı büyükşehir olduktan sonra yatırım yaparak büyük bir yol aldığımıza inanıyorum dedi.