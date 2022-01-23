İstanbul'daki Uygur Türkleri 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için boykot çağrısı yaptı - Son Dakika

İstanbul'daki Uygur Türkleri, Çin'in insan hakları ihlallerinin sürdüğünü belirterek, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyelerince Ataköy Olimpiyat Evi önünde basın açıklaması yapıldı.

Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği Başkanı Tahir Gökbayrak, grup adına yaptığı konuşmada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'in 1949 yılındaki işgalinin ardından bölgede asimilasyon politikalarının ve soykırımın devam ettiğini söyledi.

Gökbayrak, yaşananların uluslararası arenada belirli ölçüde tepki çektiğini, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 43 ülkenin BM'de Çin'i kınadığını belirtti.

Çin'in bu politikalarını engellemek için 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi gerektiğini savunan Gökbayrak, "İnsan hakları, barış gibi evrensel değerlerin sembolü olan olimpiyat oyunlarının, insan haklarının tamamını ihlal edip, soykırım suçu işlemekte olan Çin'de gerçekleşmesi Doğu Türkistan STK'ları ve halkı olarak bizi derinden üzmekte ve kaygılandırmaktadır." dedi.