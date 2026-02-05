İstanbul Depremi Tehlikesi: 1 Milyon Ölü Riski

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Aklımızı başımıza alalım. Kapımızda maalesef ki bir İstanbul depremi tehlikesi var. Allah korusun, 20 yıl bu ülke kendine gelemez. Belki 1 milyon insanımız ölür." dedi.

Başarır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılına ilişkin TBMM Genel Kurulunda yapılan özel görüşmedeki konuşmasında, depremin hemen ardından kara yoluyla bölgeye hareket ettiğini ifade ederek, yaşadıklarını aktardı.

CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde canla başla çalıştığını ifade eden Başarır, bazı iktidar temsilcilerinin CHP'lilere yönelik "deprem turisti" söylemlerine tepki gösterdi.

"1999 Marmara Depremi'nin ardından 41 milyar dolar deprem vergisi toplandığını" öne süren Başarır, "Bugüne kadar toplanan deprem vergileriyle 1 milyon daire yapabiliyoruz yani o bölgenin tüm konut sorunlarını çözmüştük, insanlar ölmemişti. 26 milyar dolar da imar affından toplamışsınız. O imar affı verdiğiniz binalardan bir tanesinin sağlam raporunu aldınız mı? İnternetten maketlere imar affı verdiniz." diye konuştu.

Büyük depremlerin ardından Meclis'te araştırma komisyonları kurulduğunu ve raporlar hazırlandığını anımsatan Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komisyonlarda rapor hazırlanır, tespitler yapılır, sonra unutulur. Tüm deprem raporları Meclis arşivlerinde var. Bakın o raporlar ne diyor? 'Kentsel dönüşüm, sağlam beton, sağlam bina, statik' diyor ama hiçbirini yapmıyoruz, unutuyoruz. Aklımızı başımıza alalım. Kapımızda maalesef ki bir İstanbul depremi tehlikesi var. Allah korusun, 20 yıl bu ülke kendine gelemez. Belki 1 milyon insanımız ölür. Gerçekleri konuşun artık. İstanbul yıkılacak belki. Bırakın o yaptı, bu yaptı demeyi. Biz yapalım, biz çözelim."

Başarır, 6 Şubat depremlerinde askerin sahaya çıkmadığını iddia ederek, eleştirilerde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Bu süreçte sadece binaların değil, iktidarın, sosyal devlet olma iddiasının da çöktüğüne şahit olduk." dedi.

Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın cezaevinde deprem bölgesinin sorunlarına ilişkin bir rapor hazırladığını aktaran Yanıkömeroğlu, elindeki raporu göstererek, "Can Atalay'ın titizlikle hazırladığı bu deprem raporu sadece Hatay'ın değil, tüm deprem bölgesinin ortak sorunları. İktidar temsilcileri bu raporun tamamını okumalı." diye konuştu.