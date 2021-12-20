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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, balenin seçkin eserlerini sahneleyecek - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, balenin seçkin eserlerini sahneleyecek

20.12.2021 13:57

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), daha önce sanatseverlerle buluşmuş ve büyük beğeni kazanmış bale eserlerinin en özel bölümlerinden oluşan bir "Gala Bale" programı hazırladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), daha önce sanatseverlerle buluşmuş ve büyük beğeni kazanmış bale eserlerinin en özel bölümlerinden oluşan bir "Gala Bale" programı hazırladı.

Conrad'ın esir kız Medora'ya aşık olmasıyla başlayan, teknik açıdan çok güçlü ve her dakikası heyecan dolu Korsan Balesi "Le Corsaire" başlayan program, Fransız Devrimi döneminde Jeanne ve kardeşi Jerome'un devrime destek olmak için Marsilya'dan başkent Paris'e taşınması, özgürlük için savaşırken, ikisinin de aşkı bulmasıyla sonuçlanan "Flames Of Paris" eseriyle devam edecek.

Bale sanatında romantik akımı yansıtan "Giselle", Cervantes'in aynı adlı romanından uyarlanmış, babası tarafından zengin bir adamla evlendirilmek istenen Kitri'nin, berber sevgilisi Basil'e aşkının konu edildiği "Don Kişot", rönesansta çok popüler olan efsane "Diana ve Acteon", Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan büyü-masal tarzı "Fındıkkıran" balelerinin en teknik ve artistik bölümleri seçkide yer alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının dans edeceği "Gala Bale" programı, 22 ve 28 Aralık'ta saat 20.00'de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 25 Aralık saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, balenin seçkin eserlerini sahneleyecek
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, balenin seçkin eserlerini sahneleyecek
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, balenin seçkin eserlerini sahneleyecek
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, balenin seçkin eserlerini sahneleyecek

Marsilya, İstanbul, Opera, Bale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Devlet Opera ve Balesi, balenin seçkin eserlerini sahneleyecek - Son Dakika


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