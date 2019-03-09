Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Ek Görüntülerde) Sahiller ve Taksim'de Sıcak Hava Yoğunluğu

İstanbul - (Ek Görüntülerde) Sahiller ve Taksim'de Sıcak Hava Yoğunluğu

16 dakika önce

Haber: Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - İstanbul'da hava sıcaklığı arttı.

İstanbul - (Ek Görüntülerde) Sahiller ve Taksim'de Sıcak Hava Yoğunluğu, System.String[]
Haber: Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - İstanbul'da hava sıcaklığı arttı. Sıcak havayı fırsat bilenler sokaklara çıktı. Taksim'de bugün yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın artacağını belirtmişti. Bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti. Taksim'e gelenler yoğunluk oluşturdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:08 Kaynak: DHA

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