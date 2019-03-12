İstanbul - (Ek Görüntüyle) İstanbul'da Yağmur Başladı
1 saat önce
Taksim'de şemsiyeler ters döndüHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Zeki GÜNAL - İstanbul DHAMeteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.
Taksim
'de şemsiyeler ters döndü
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Zeki GÜNAL - İstanbul
DHA
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur öğle saatlerinde başladı. Yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Taksim Meydanı'nda rüzgarın da etkisiyle şemsiyeler ters döndü.
Görüntü Dökümü:
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Ek görüntü
-Taksim'de yürüyenler
-Şemsiyeleri ters dönenler
-Detaylar
-Yağmurdan görüntü
-Trafik
-Duraktaki vatandaşlar
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:22 Kaynak: DHA
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