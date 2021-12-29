Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emniyet Müdürü Aktaş, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını seçen Aktaş, yaşam kategorisinde ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafına oy verdi.

Yılın fotoğrafları için seçilen her bir karenin eşsiz güzellikte olduğunu dile getiren Aktaş, haber kategorisinde seçtiği "Ciğerlerimiz yandı" fotoğrafına bakarken büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Aktaş, benzer felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Spor kategorisinde tercih ettiği fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulunan Aktaş, Mete Gazoz'un tüm ülkenin yüzünü güldürdüğünü ve göğsünü kabarttığını ifade etti. Aktaş, yaşam kategorisinde oyladığı fotoğrafta da bir köpeğin görev arkadaşı olan şehide gösterdiği sadakatten duygulandığını, hayvanların insanların sadık dostları olduğunu dile getirdi.

"AA Türkiye'ye ufuk açıyor"

Anadolu Ajansı'nın Türkiye'ye ufuk açan bir kurum olduğunu vurgulayan Aktaş, "Anadolu Ajansımızın 101'inci yılı. Bir asrı aşkın süredir, Türkiye'ye hizmet veriyor. Gerçekten önemli haberlere ve haber konularına imza atıyor. Anadolu Ajansı'na başarılar diliyorum" dedi.