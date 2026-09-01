İstanbul emniyetinde kapsamlı değişiklik

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen il içi atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı. Alınan yeni kararlar doğrultusunda il genelinde 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde yönetim değişikliğine gidildi.

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ YENİ GÖREVLENDİRMELER

İl Emniyet Müdürlüğünün kritik şubelerinde yapılan değişiklikler kapsamında altı farklı şube müdürlüğüne yeni isimler atandı. Alınan kararlara göre Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğüne Ozak Koç, Çocuk Şube Müdürlüğüne Mehmet Tanrıkulu, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğüne ise Halil İbrahim Başlı getirildi. Kararnamenin devamında Koruma Şube Müdürlüğüne Muhsin Dumlupınar, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne Emrah Ata ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğüne Gökhan Karagül'ün ataması gerçekleştirildi.

VEKALETEN YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER

Atama listesinde bazı kritik şubeler için vekaleten görevlendirmeler de yer aldı. Halihazırda Dış İlişkiler Şube Müdürü olarak görev yapan Esma Yavaşca, bu görevinin yanı sıra İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne vekaleten atandı. Benzer şekilde, İnşaat Emlak Şube Müdürü Azmi İlker Çiftci de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevini vekaleten üstlendi.

18 İLÇENİN EMNİYET MÜDÜRÜ YENİLENDİ

Kararların en geniş kapsamlı bölümünü ilçe emniyet müdürlüklerindeki rotasyon oluşturdu. Yeni atamalarla birlikte İstanbul'un 18 ilçesinde emniyet müdürlüğü koltuğuna yeni isimler oturdu.

Yapılan görevlendirmelere göre Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne Alpaslan Şahin, Arnavutköy'e Tolga Öztürk, Ataşehir'e Muhammet Ahmet Katipoğlu, Bahçelievler'e Kıvanç Taşçı, Bakırköy'e ise Kürşat Mesut Özmen atandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Oktay Çelik getirilirken, Çatalca'da Lütfü Doğan, Çekmeköy'de Nadir Öztürk, Eyüpsultan'da Can Coşkun ve Gaziosmanpaşa'da Özgür Yılmaz göreve başladı.

Atama listesinin geri kalanında ise Kağıthane'ye Ömer Faruk Günay, Kartal'a Fatih Tilki, Pendik'e İlyas Kayış, Sancaktepe'ye Yunus Gezer, Sarıyer'e Hakan Alpaslan Kırbaş, Sultanbeyli'ye Ahmet Serkan Tulum, Sultangazi'ye Arınç Çevik ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne Abdulkadir Bilen görevlendirildi.