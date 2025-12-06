İstanbul Erkek Lisesi\'nde muşta ve bıçaklı dehşet

Türkiye'nin en iyi liseleri arasında yer alan İstanbul Erkek Lisesi'nde 25 Kasım'da öğrenciler arasında kavga çıktı. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 11. sınıf öğrencileri yatakhaneleri basıp 9. sınıf öğrencilerini darp etti. 11. sınıf öğrencilerinin saldırdığı öğrencilerin üzerine muşta ve bıçaklarla yürüdüğü öne sürüldü.

İSTANBUL ERKEK LİSESİ'NDEKİ KAVGAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kavgaya ilişkin idari soruşturmanın Valilik tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince yürütüldüğü belirtildi. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında lisenin erkek pansiyonunda öğrenciler arasındaki kavgaya ilişkin haberlerin yer aldığı ifade edildi.

"ÖĞRENCİLERİN EĞİTİME DEVAM ETMELERİNE ENGEL BİR DURUM YOK"

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapıldığı vurgulanan açıklamada, "25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, veliler bilgilendirilmiş ve eğitim öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, okul yönetimi tarafından, "Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu"nun disiplin sürecinin işletildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi: "Rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmaları başlatılmıştır. Konuya ilişkin idari soruşturma, Valiliğimiz tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimizin güvenliği, eğitim ortamının huzuru ve çocuklarımızın korunması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli tüm süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."