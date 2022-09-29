Eşi, kayınvalidesi ve yengesini silahla yaralayan sanık hakkında mütalaa açıklandı

İstanbul Esenler'de barışma teklifini kabul etmeyen eşi ile kayınvalidesi ve yengesini silahla yaraladığı, yeğenini de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan Süleyman Kiraz'ın 4 kişiyi "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 80 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Kiraz ile taraf avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesince hazırlanan raporun mahkemeye sunulduğu belirtilerek, raporda sanığın kayınvalidesi Güzel Keçeci'nin yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum oluşturduğu ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde olduğu kaydedildi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 2-3 ay önce temin ettiği silahla ve 41 dolu fişekle ikamete girer girmez eşi Şengül Kiraz, kayınvalidesi Güzel Keçeci ve eşinin yengesi Yıldız Keçeci'nin hayati bölgesine ateş ettiğini belirtti.

Mütalaada, sanık Kiraz'ın eşiyle birlikte 4 kişiyi "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan toplam 52 yıldan 80 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Kiraz, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, boşanmak isteyen müşteki Şengül Kiraz'ın çocuklarını alarak Kağıthane'de ev tuttuğu anlatılarak, Süleyman Kiraz'ın da eşi barışma teklifini kabul etmemesi üzerine 27 Eylül 2020'de ruhsatsız tabancayla Esenler'deki evlerinde kayınvalidesi Güzel Keçeci ve eşinin ağabeyinin eşi Yıldız Keçeci ile eşi Şengül Kiraz'a ateş ettiği belirtiliyor.

İddianamede, 3 kişiyi yaralayan sanığın Yıldız Keçeci'nin oğluna silah doğrultarak tetiği çektiği ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle ateş almadığı aktarılarak, sanığın "tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve 3 kişiyi "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 52 yıldan 80 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.