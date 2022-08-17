Esenyurt'ta bir grubun saldırısına uğrayan iki İYİ Parti'li yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir grubun saldırısına uğrayan iki İYİ Parti'li yaralandı

17.08.2022 20:24
Esenyurt'ta bir grubun saldırısına uğrayan iki İYİ Parti'li yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta bir grubun İYİ Parti karavanına saldırması sonucu iki partili yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta bir grubun İYİ Parti karavanına saldırması sonucu iki partili yaralandı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki İYİ Parti karavanında görevli partililere, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıldı.

Olayda, İYİ Parti Esenyurt Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol yaralandı.

Uğur Ayrım, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

İYİ Parti, Osmangazi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir grubun saldırısına uğrayan iki İYİ Parti'li yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir grubun saldırısına uğrayan iki İYİ Parti'li yaralandı - Son Dakika
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