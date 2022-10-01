Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor

01.10.2022 15:18
Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, incir toplamak için çıktığı ağaca aracıyla değerek düşmesi ve yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünün bulunmasını istedi.

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, incir toplamak için çıktığı ağaca aracıyla değerek düşmesi ve yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünün bulunmasını istedi.

Orhangazi Mahallesi'nde incir toplamak için TEM Otoyolu kenarındaki ağaca tırmanan 41 yaşındaki Ahmet Köseli, bu sırada yoldan geçen bir kamyonetin kasasının bulunduğu ağacı değmesi üzerine dengesini kaybederek düştü.

Kamyonet sürücüsü yoluna devam ederken, yaralanan Köseli, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki kolu, çenesi, başı ve ayağında kırıklar bulunan Köseli'nin sol gözünde ise görme kaybı tespit edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Köseli, AA muhabirine, kazadan 4 gün sonra yoğun bakımda kendine geldiğini anlattı. Sürücünün kendisini yolun ortasında bırakıp gittiğini belirten Köseli, kazaya karışan sürücünün bulunmasını istedi.

Köseli'nin kardeşi Cihan Köseli de kamera görüntülerini izlediklerinde şoförün yol kenarına çok yaklaştığını gördüklerini aktardı. Köseli, kamyonetin kasasının da standartlardan daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kamyonetin geçişi sırasında kasanın ağacın dalına değmesi ve Köseli'nin ağaçtan düşmesi görülüyor. Kamyonetin hemen arkasından gelen hafif ticari aracın sürücüsü ise düştüğünü gördüğü Köseli'ye yardım etmek için duruyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yakalanan 367 kişiden 293'ü tutuklandı Son dakika haberleri... İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yakalanan 367 kişiden 293'ü tutuklandı Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor İstanbul'da yaşayan Uygur Türklerinden uluslararası kuruluşlara çağrı İstanbul'da yaşayan Uygur Türklerinden uluslararası kuruluşlara çağrı
Kaynak: AA

Orhangazi, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz
15:34 Teknik direktör Shota ile yollarını ayıran Hull City, son olarak Olympiakos'u çalıştıran Corberan'ı liste başı yaptı
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçına Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:57 İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı
14:14 Oyuncu Berk Atan ile eski aşkı Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "yeni anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz
13:57 Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi
13:50 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Hırsızlık, gasp veya diğer suçları işleyen göçmenleri anında sınır dışı ediyoruz
13:38 Türkiye'de bir ilk! Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek
13:36 Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı ABD merkezli, bizden eylem yapılan silahların seri numaralarını istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 16:06:48. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement