Fatih'te 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı

FATİH'te girdikleri evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan biri kadın iki hırsız yakalandı. Evlerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen 400 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

Fatih'de 22 Haziran 'da Sultan Ö.'nün evine giren hırsızlar 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar döviz çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde şüphelilerin izini buldu. Kimlikleri tespit edilen Zehra N.(25) ile Rezan D.(28) evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise çalınan altınlar bir kısmı bulundu. Zehra N. ve Rezan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: -----------------------Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

-Şüphelilerle birlikte ele geçirilen ziynet eşyaları