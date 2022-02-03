Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'ta bulunan, daha önce Fatih Belediyesi tarafından "tehlikeli yapı" olarak belirlenen 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hakkında yıkım kararı alınan söz konusu binanın daha önce de yandığı öğrenildi.