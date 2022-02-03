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Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

03.02.2022 15:23

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'ta bulunan, daha önce Fatih Belediyesi tarafından "tehlikeli yapı" olarak belirlenen 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hakkında yıkım kararı alınan söz konusu binanın daha önce de yandığı öğrenildi.

Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

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İstanbul, İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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