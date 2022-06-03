İstanbul Gelişim Üniversitesi Şanlıurfa'da öğretmenlere "Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi" veriyor

ŞANLIURFA İstanbul Gelişim Üniversitesi Şanlıurfa'daki 200 rehber öğretmene toplam 2 gün sürecek "Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi" veriyor. Bir otelde düzenlenen programa katılan İstanbul Gelişim Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, üniversitelerin görevinin sahaya inmek olduğunu belirtti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Şanlıurfa'da rehber öğretmenlere yönelik "Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi" veriyor. Toplam 2 gün sürecek programa yaklaşık 200 rehber öğretmen ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, İstanbul Gelişim Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Değirmenci, İstanbul Gelişim Üniversitesi Güneydoğu Bölge Sorumlusu Hüseyin Çelik ile Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi yöneticileri katıldı.

"Üniversitelerin görevi sahaya inmektir, eğitimin tüm unsurlarını buluşturmak ve problemlere çözüm getirmektir"

Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin katılımcılara teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından basına açıklamada bulunan Prof. Dr. Bahri Şahin, Türkiye geneli yaptıkları programların önemine değinerek, "Burada eğitimin bütün paydaşlarını bir araya getirdik. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada, RAM Müdürümüz burada, şube müdürleri burada, rehber öğretmenlerimiz burada. Biz de üniversite olarak İstanbul'dan geldik. Bu bizim ilk programımız değil. Türkiye'nin bütün vilayetlerinde benzer programlar yapıldı. Biz şuna inanıyoruz, üniversitelerin görevi sahaya inmektir, eğitimin tüm unsurlarını buluşturmak ve problemlere çözüm getirmektir. En büyük problemimiz eğitici kalitesi. Bu eğitici kalitesini artırmak için üniversitelere çok büyük görev düşüyor. Dolayısıyla tüm üniversitelerin bu konuda sahaya inmesi lazım. Biz İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak bunu kendimize görev edindik ve bu konuda da gücümüzün yettiği kadar ülkemizin her satında, her vilayetinde, ilkokul olabilir, lise olabilir, ortaokul olabilir, bu eğitmenlerle üniversitedeki akademisyenleri buluşturup karşılıklı interaktif bilgi paylaşımını sağlamak istiyoruz." dedi.

"İleride başka konularda çalışmalara devam edilebilir"

Öğretmenlerde büyük bir heyecan gördüğünü söyleyen Vekil Rektör Şahin, "Bugünkü programımız Şanlıurfa'da oluyor. Şanlıurfa'da yaklaşık 200 rehber öğretmenimize 2 günde "Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi" verilecek. Bundan sonraki programlarımızda eğitim psikolojisi veya ortaöğretimin sorunları ile ilgili konular da olabilir. Bu konuda üniversitedeki uzman hocalarımızı öğretmenlerimizin ayağına getirmek istiyoruz. Büyük bir heyecan ve sevinç gördüm. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Katılımcılar eğitimi büyük bir dikkatle takip etti

Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan Eğitimci Ferhat Şahin, katılımcı rehber öğretmenlerle uygulamalı olarak "Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi"ni gerçekleştirdi. Oldukça eğlenceli geçen programda rehber öğretmenler, Ferhat Şahin'in talimatları doğrultusunda hızlı okuma teknikleri hakkında bilgi alarak kendilerini test etti.