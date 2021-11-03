İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu - Son Dakika

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklarında düşüş meydana gelecek. Marmara Bölgesi hava durumu! Bugün yağmur yağacak mı?

İSTANBUL HAVA DURUMU!

Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da yağış bekleniyor. Öğleden sonra ise havaların çok bulutlu ve parçalı bulutlu olduğu beklenmekte. Sıcaklıkların en düşük 16 derece olması bekleniyor.

İstanbul anlık hava durumu

İSTANBUL: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

ANKARA: 15, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 23, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 21, Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

EDİRNE: 14, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

A.KARAHİSAR: 18, Parçalı bulutlu.