Son Dakika Haberleri: İstanbul- Havadan Görüntülerle Boğaz'daki Sis

İstanbul- Havadan Görüntülerle Boğaz'daki Sis

53 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı çevresinde sis etkili oldu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı çevresinde sis etkili oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Havadan görüntüler sisin büyüleyici manzarasını ortaya koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:42 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, DHA, İstanbul, Güncel
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