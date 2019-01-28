İstanbul- Havadan Görüntülerle Boğaz'daki Sis
53 dakika önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı çevresinde sis etkili oldu.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı
çevresinde sis etkili oldu.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi
, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Havadan görüntüler sisin büyüleyici manzarasını ortaya koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:42 Kaynak: DHA
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