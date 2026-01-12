İstanbul Havalimanı Kışa Hazır

İSTANBUL'DA beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle uçuş operasyonlarının aksamaması için İstanbul Havalimanı karla mücadele ekipleri hazır bekliyor. Havalimanı işletmecisi İGA'nın bu yıl devreye aldığı teknolojik sistemle pist yüzeyindeki kar birikimi, su derinliği, yüzey kontaminasyonu ve su yoğunluğu gibi kritik parametrelerin gerçek zamanlı olarak raporlanıyor.

İstanbul Havalimanı, özellikle kar, buzlanma ve ani hava değişimlerinin operasyonlar üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla ileri teknoloji altyapıya yatırım yapmaya devam ediyor. Havalimanı çevresinde kurulu dört meteoroloji istasyonundan doğru ve güncel meteorolojik bilgileri toplayan ekipler, uçuş güvenliğini artıran önlemleri anında devreye sokarak zorlu hava şartlarında faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlıyor.

404 KİŞİLİK EKİP 180 ARAÇLIK FİLO

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın kış operasyonlarında görev alan Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü bünyesindeki 404 kişilik ekip, her yıl ortalama 7 bin saatlik "Zorlu İklim Koşullarıyla Mücadele" eğitiminden geçiyor. Kar ve buzla mücadelede kullanılacak 180 araçlık filonun bakım ve kontrolleri ise kış sezonu öncesinde eksiksiz şekilde tamamlanıyor. Havalimanında bulunan mobil komuta merkezi, kar bıçaklı kamyonlar, kompakt karla mücadele araçları, kar rotatifleri, pist frenleme ölçüm araçları ve cihazları, de-icing kamyonları, çok fonksiyonlu kar traktörleri ve çeşitli yükleyiciler bulunuyor. Ayrıca; pist, taksiyolu, asfalt ve beton kaplı apron alanları, servis yolları ve çevre yolları dahil olmak üzere 12 milyon metrekareyi aşan alan, karla mücadele kapsamında belirlenen bölgeler arasında yer alıyor. Bu alanlarda kullanılmak üzere 1.575 ton sıvı buz çözücü (potasyum asetat) ve 760 ton katı buz çözücü malzeme depolandı.

PİSTLER DİJİTAL PLATFORM ÜZERİNDEN TAKİP EDİLİYOR

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, bu yıl kış hazırlıkları kapsamında pist güvenliğini ve operasyonel sürekliliği güçlendiren sistemleri devreye aldı. İGA İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanan 'ileri teknoloji çözümleri' sayesinde, pist yüzeyindeki kar birikimi, su derinliği, yüzey kontaminasyonu ve su yoğunluğu gibi kritik parametrelerin gerçek zamanlı olarak raporlanıyor. Böylece gereksiz pist kapatma ihtiyacı da azaltılıyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarı sistemine de sahip olan İGA İstanbul Havalimanı, sıcaklık, nem ve yağış türü gibi meteorolojik verileri analiz ederek uçuş emniyetini doğrudan etkileyen riskleri önceden tespit ediyor ve ekiplerin zamanında müdahale etmesini sağlıyor.

'BU YIL İLK KEZ UYGULAYACAĞIZ'

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, kış hazırlıklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nda, en önemli gündem her zaman güvenlik. Kış koşullarının getirdiği tüm zorluklara karşı, uzman personelimiz, güçlü araç filomuz ve bu yıl devreye aldığımız ileri teknoloji sistemlerle hazır durumdayız. Yılın her döneminde olduğu gibi kış sezonu boyunca da operasyonel sürekliliği ve uçuş emniyetini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Dijitalleşme, otomasyon ve ileri teknoloji yatırımlarıyla desteklediğimiz kış operasyonları sayesinde, hava koşullarına bağlı riskleri tespit edip; gerekli müdahaleler hızlı ve etkin biçimde gerçekleştiriliyor. Bizim için öncelik; misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmak."