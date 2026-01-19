İstanbul Havalimanı'nda Aksama Yok - Son Dakika
İstanbul Havalimanı'nda Aksama Yok

İstanbul Havalimanı\'nda Aksama Yok
19.01.2026 13:30
Kar yağışına rağmen İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki seferlerde aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan tedbirler sayesinde bugün planlanan seferlerde aksaklık yaşanmadı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları alınan tedbirler sayesinde hava trafiğinde aksamalara neden olmadı. Şehir merkezinde kar yağışı etkili olurken kentin kuzeyinde bulunan İstanbul Havalimanı'nda yağışın etkisi görülmedi. Meteoroloji Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) dün yaptığı değerlendirmelerin ardından dün ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferlerde yüzde 15 kapasite azaltmasına gidilmişti. Kapasite azaltılmasından dolayı AJet ve Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varış ve kalkışlı birçok seferini iptal etmişti. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında uçaklara, sefer öncesi buzlanmaya karşı De-Icing işlemi yapılıyor.

Kaynak: DHA

