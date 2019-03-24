Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı Olağanüstü Bir Proje"

İstanbul Havalimanı Olağanüstü Bir Proje"

25 dakika önce

BERLİN (AA) – Hava yolu şirketi SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, İstanbul Havalimanı'nın olağanüstü bir proje olduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı Olağanüstü Bir Proje
BERLİN (AA) – Hava yolu şirketi SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, İstanbul Havalimanı'nın olağanüstü bir proje olduğunu söyledi.

Bischof, Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'deki hava trafiği altyapısı inşasının, ekonominin önemli şekilde gelişmesine katkı sağladığının görüldüğünü belirtti.

İstanbul Havalimanı'nın modern ve verimli olacağını ifade eden Bischof, "Açılışına katıldım. (İstanbul Havalimanı) Olağanüstü bir proje." değerlendirmesinde bulundu.


Bischof, Türk Hava Yolları (THY) ve Alman Lufthansa şirketinin ortak kuruluşu olan SunExpress'in uzun zaman devam eden Türk-Alman ortaklığının nasıl başarılı şekilde işleyebileceğinin gerçek bir örneğini oluşturduğunu belirterek, "Türkiye yükselen bir pazardır." şeklinde konuştu.

SunExpress'in 2017 ve 2018'de çift haneli büyüme gerçekleştirdiğini anımsatan Bischof, "Şirket tarihinin en iyi sonucunu elde ettik. Bunu 2019 için de planlıyoruz." ifadesini kullandı.


Bischof, SunExpress'in Avrupa'nın 36 şehrinden Türkiye'de 18 noktaya uçtuğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:20 Kaynak: AA

Türkiye, İstanbul, Güncel
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