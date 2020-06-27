İstanbul Huzur Uygulamasının bilançosu açıklandı - Son Dakika

İstanbul Huzur Uygulamasının bilançosu açıklandı

İstanbul Kadıköy'de helikopter destekli huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İstanbul Kadıköy'de helikopter destekli huzur ve güven uygulaması yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren uygulamada 10 bin kişinin GBT'si sorgulanırken, denetlenen 3 bin 705 araca 138 bin TL ceza kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kent genelinde uygulama düzenlendi. Polis ekipleri, şüpheli kişilere yönelik araçları tek tek durdurarak Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yaptı.

Helikopterin de havadan destek verdiği uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Kentin en önemli noktalarında düzenlene denetlemede 10 bin 276 kişinin GBT'si sorgulanırken, araması olan 35 kişi, suç ve suç unsuruyla yakalanan 3 şüpheli de gözaltın alındı.

Uygulamada 3 bin 705 araç, 114 motosiklet denetlenirken 77 araç ile 181 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı, 15 araç ise trafikten men edildi. Akşam saat 20.00 sularında başlayan huzur uygulaması aranan 21 araç yakalanırken, toplam kesilen trafik cezası ise 138 bin 213 TL oldu.

Uygulama kapsamında vatandaşın huzur ve güvenini sağlanması için 624 iş yeri de denetlenirken, 5 işletme hakkında cezai işlem uygulandı. İş yerlerindeki denetimlerde şüpheli şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde kontrolleri yapılırken 3 kurusıkı silah, 2 tabanca, 15 adet fişek, 1 bıçak, 73 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Huzur Uygulamasının bilançosu açıklandı - Son Dakika

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