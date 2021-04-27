İSTANBUL İL MÜFTÜ YARDIMCISI HÜSEYİN DEMİRHAN: ORGAN BAĞIŞI EN BÜYÜK SADAKALARDANDIR - Son Dakika

İSTANBUL İL MÜFTÜ YARDIMCISI HÜSEYİN DEMİRHAN: ORGAN BAĞIŞI EN BÜYÜK SADAKALARDANDIR

27.04.2021 14:33

İSTANBUL İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi önünde ortak açıklama yaptı.

İSTANBUL İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi önünde ortak açıklama yaptı.Organ nakil ve bağışının dinen caiz olduğu vurgulanan açıklamada, pandemi döneminde organ nakillerinde yüzde 26, nakil onayında ise yüzde 58 oranında düşüş olduğu belirtildi. Koronavirüs nedeniyle nakil onayı vermeyen veya organ nakli olmayan vatandaşlara da 'Tedirginliği bırakın organ nakli yapın" çağrısı yapıldı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 'Pandemi öncesindeki rakamların çok altına düşmüş durumda. Beyin ölümü sonrası mevzuata göre ailedeki yakınlardan onay almak söz konusu. Bu onayı verenler yüzde 58 düşmüş durumda. Pandemide nakiller de düşmüş durumda. En fazla canlıdan yapılan nakillerde de yüzde 26 düşme var" dedi.

'22 BİNE YAKIN BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN VAR"

Erk, "Şu anda 22 bine yakın vatandaş böbrek nakli için sıra bekliyorsa, toplam 62 bin diyalize giren vatandaş için ciddi bir rakamdır. 22 bin bekleyen, 3 bin 800 böbrek nakli olan var. Niye böyle oldu, tedirginlik yüzünden. Hizmet verdiğimiz hastanenin bir katı tamamen koronalı hastalarla dolu. Organ nakli öncesi bir süreç var, o süreç, immünolojik testler için doku uyumu için gerekli. Bu da bir zaman alıyor. Zaman alan olay için bir tedirginlik var; Hastaneye gidersem kovid kaparım diye. Sayın Müftü Yardımcım ile ilan ediyoruz ki tedirginlikler bir tarafa bırakılsın artık gelin o ötelemiş olduğunuz organ bağışlarını yapın" diye konuştu.

'İSLAM DİNİ ORGAN NAKLİNE MANİ DEĞİLDİR"

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan da 'Zaruret durumunda, ihtiyaç durumunda bazı şartlara uyulmak şartıyla, hayatı ve hayati bir uzvi kurtarmak için başka çare olmadığında kan, doku ve organ nakli yolu ile tedavinin caiz olduğu yani helal olduğu hükmüne varılmıştır. İslam dini organ nakline mani değildir" dedi.

'ORGAN BAĞIŞI CANDAN CANA YAPILAN EN BÜYÜK SADAKALARDANDIR"

Demirhan, 'İslam dini organ naklini teşvik etmektedir. Organ bağışı candan cana yapılan en büyük sadakalardandır. Sadaka, Allah'ın bize vermiş olduğu bütün nimetlerden verilebilir" ifadelerini kullandı.

"HUTBE VE VAAZLARINDA BİLGİLENDİRME İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK"

Pandemi sonrası için de Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 'Camilerde cuma günlerinde toplanan mümin sayısı artarsa o zaman tabi ki vatandaşları daha çok bilgilendirmek lazım. Hutbe ve vaazlarda bu konuda iş birliği yapacağız İstanbul İl Müftülüğü başta olmak üzere Diyanet ile iş birliği yapacağızö dedi.

İSTANBUL İL MÜFTÜ YARDIMCISI HÜSEYİN DEMİRHAN: ORGAN BAĞIŞI EN BÜYÜK SADAKALARDANDIR
İSTANBUL İL MÜFTÜ YARDIMCISI HÜSEYİN DEMİRHAN: ORGAN BAĞIŞI EN BÜYÜK SADAKALARDANDIR
İSTANBUL İL MÜFTÜ YARDIMCISI HÜSEYİN DEMİRHAN: ORGAN BAĞIŞI EN BÜYÜK SADAKALARDANDIR
İSTANBUL İL MÜFTÜ YARDIMCISI HÜSEYİN DEMİRHAN: ORGAN BAĞIŞI EN BÜYÜK SADAKALARDANDIR

Türk Böbrek Vakfı, Hüseyin Demirhan, İstanbul, Müftü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL İL MÜFTÜ YARDIMCISI HÜSEYİN DEMİRHAN: ORGAN BAĞIŞI EN BÜYÜK SADAKALARDANDIR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı
Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı         
16:05
İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki         
15:52
"Aylık gelirim 1,5 milyon lira" diyen VeBitcoin CEO'sunun vergi dolandırıcılığını deşifre ettiler         
15:30
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum         
15:00
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız         
14:45
Hamile kadın aynı anda hem koronaya hem de domuz gribine yakalandı Hamile kadın aynı anda hem koronaya hem de domuz gribine yakalandı         
14:22
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş         
12:47
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı         
11:21
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 16:27:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL İL MÜFTÜ YARDIMCISI HÜSEYİN DEMİRHAN: ORGAN BAĞIŞI EN BÜYÜK SADAKALARDANDIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement