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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor - Son Dakika

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor

08.09.2021 10:17

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor Dalgıç eşliğinde toplanan midyeler laboratuvarda analiz ediyor İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca: "İzinli noktalarda avlanan midyelerde müsilajın olumsuz bir etkisi olmadığını ortaya koyduk" İstanbul İl...

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor

Dalgıç eşliğinde toplanan midyeler laboratuvarda analiz ediyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca: "İzinli noktalarda avlanan midyelerde müsilajın olumsuz bir etkisi olmadığını ortaya koyduk"

İSTANBUL - İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, midye avcılığı ile ilgili denetimleri aralıksız sürdürüyor. Midye avcılığına izin verilen bölgelerde dalgıç eşliğinde alınan numuneler, her hafta laboratuvarlarda analiz ediliyor. Bir bölgeden midye toplanmasına izin vermek için 6 ay boyunca inceleme yaptıklarını belirten, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Haftada bir kere mutlaka deniz suyundan ve midyeden numune alıyoruz. Midye, denizin süzgecidir. Yaptığımız denetimlerde müsilajın herhangi bir şekilde zararlı olmadığı ve izinli noktalarda avlanan midyelerde müsilajın olumsuz bir etkisi olmadığını ortaya koyduk" dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, uzun incelemeler ve denetimler sonucunda midye avcılığının yapılacağı bölgelere izin veriyor. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ekipleri her hafta dalgıç eşliğinde denizden midye toplayarak, sağlığa zararlı olup olmadığına dair analizler yapıyor. Midyelerin yanı sıra, denizden su alarak kirlilik analizi de yapılıyor. İstanbul'da mideye için 5 noktadan izleme yapılıyor. Bir bölgeden midye alınabilmesi için, 6 ay boyunca toplanan numuneler analiz ediliyor. Her hafta toplanan midyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı-İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde toksikolojik, mikrobiyolojik, ağır metal analizlerinden geçtikten sonra uygun görülürse o bölge avcılığa açılıyor. Avcılığa açılan bölge de yine belirli aralıklarla izleme yapılıyor.

Denizden midye numunesi toplanarak analizi yapıldı

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy çiroz açıklarının da midye avcılığına açık hale gelmesi için belirli zamanlarda numuneler alınarak analizler yaptı. Yeşilköy Çiroz açıklarında Tarım il Müdürlüğü ekipleri balıkçı ve dalgıç eşliğinde denizden midye topladı. Denize giren dalgıç, midyeleri toplayarak tekneye çıkardı. Toplanan midyeler İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Alınan numuneler, poşetlenerek mühürledi. Daha sonrada Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı-İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne getirildi. Burada midyelerde toksikolojik, mikrobiyolojik, ağır metal taşıyıp taşımadığına bakıldı.

Midyenin denizin süzgeci olduğunu belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, midyelerde müsilajın olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Midyeler zararlı diyemeyiz. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde her yerden midye avlanmıyor. Belli noktalarda, bizim izleyip de avcılığa açtığımız noktalarda avlanan midyelerde herhangi bir problem yok. Yönetmelikler uyarınca bir bölgeden midye alınabilmesi için biz o bölgeyi 6 ay boyunca izliyoruz. Her hafta deniz suyundan ve midyeden numune alınıyoruz. 6 ay sonunda içinde bulunduğumuz Gıda ve Orman Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü gibi uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarımızda toksikolojik, mikrobiyolojik, ağır metal vs. analizlerden geçiyor. Uygun olursa eğer buralara izin veriliyor, avcılığa açılıyor. Avcılığa açıldıktan sonra yine rutin olarak izlemeye devam ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk olduğu anda da avcılığa kapatılıyor" ifadelerini kullandı.

Avcılıkla ilgili denetimlerin 7 gün 24 saat hem karada he denizde yapıldığını belirten Karaca, "İstanbul ilimizde şu anda 5 noktamız açık, izleme yapmışız. 2 tanesi beyaz kum midyesi, 3 tane noktada da kara kıllı midyede yaptığımız analizler, çalışmalar sonucunda avcılığa açık. Bir bölgede de yine çalışmalarımız sürüyor. Eğer analizlerde bir problem görmezse o bölgeyi de avcılığa açacağız. Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz biz; avcılığa açık olmayan yerlerden avlanan midyeleri tüketmeleri zararlı. Biz 1380 sayılı kanun çerçevesinde buradaki avcılıkla ilgili denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre hem karada hem denizde yapıyoruz. Bu noktada yaptığımız denetimler sonucunda 100'ün üzerindeki tekneye el koyuldu. Bunların bir kısmı midye avlarken yakalandı. Birçok midye avcılığı sırasında dalgıç malzemeleri, kompresörlerine de el koyuldu" şeklinde konuştu.

İzinli yerlerden avlanan midyelerde müsilajın bir etkisi bulunmadığını söyleyen Karaca, "Haftada bir aldığımız analizler var. Yılda 2 defa 6 ayda bir aldığımız analizler var, ayda bir aldığımız analizler var. Ama bununla ilgili çalışmalarımızda zaten o bölgeden haftada bir kere mutlaka deniz suyundan ve midyeden numune alıyoruz. Midye, denizin süzgeci. Yaptığımız denetimlerde müsilajın kendisinin de zaten organik bir şey, müsilajın da herhangi bir şekilde zararlı olmadığı ve izinli noktalarda da avlanan midyelerde müsilajın olumsuz bir etkisi olmadığını ortaya koyduk" diye konuştu.

Midye avcılığında izin verilen noktaları açıklayan Karaca, "Koordinatlarımız var bizim. Şile bölgesinde 2 farklı noktada beyaz kum midyesi avlanıyor. Bunları genelde ihraç ediliyor zaten. Yine 2 tanesi Karadeniz'de, biri de Boğaz'da Beykoz Umuryeri olmak üzere 3 noktamızda da kara kıllı adı verilen noktamızda da izin verilen nokta var. Yeşilköy tarafında şu an izlediğimiz bir nokta var. Bunların yerleri, koordinatları belli. Buradan çıkarttığımız noktalarda bir sıkıntı yok ama diğer yerlerde avlanan midyeler zaten yasak yerler olduğu için direkt olarak analize dahi atmadan direkt imhasına, canlıysa denize iadesini gerçekleştiriyoruz. En iyi denetçi her zaman tüketicinin kendisi. Yine avcılık konusunda da herhangi bir şekilde uygunsuz midye avlandığını karada ve denizde gördüklerinde 174 gıda hattımızı ve sahil güvenlik hattını aradıkları takdirde biz oraya gidip zaten müdahale edip denetimi yapıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı-İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü toksin birim sorumlusu Selman Güler, "Tarım il Müdürlüğü'nün denetçileri tarafından getirilen laboratuvarımıza ulaştıktan sonra birimize gelmekte ve toksin analizleri yapılmaktadır. Midye birimize geldikten sonra analize alınmaktadır. Deniz biyotoksinleri açısından değerlendiriyoruz toksin laboratuvarı olarak. Deniz biyotoksinleri insan sağlığı için sinir sistemini olumsuz etkileyen metabolik artıklardır" diye konuştu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor

Ahmet Yavuz, İstanbul, Metal, Tarım, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, midye avcılığını böyle denetliyor - Son Dakika


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