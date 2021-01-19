İstanbul Indoor Challenger'ın basın toplantısı yapıldı - Son Dakika

İstanbul Indoor Challenger'ın basın toplantısı yapıldı

19.01.2021 12:19
İstanbul Indoor Challenger'ın basın toplantısı yapıldı, System.String[]

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) challenger organizasyonu olma özelliği taşıyan ve ana tablo maçları dün başlayan İstanbul Indoor Challenger turnuvasının basın toplantısı bugün TED Spor Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) challenger organizasyonu olma özelliği taşıyan ve ana tablo maçları dün başlayan İstanbul Indoor Challenger turnuvasının basın toplantısı bugün TED Spor Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Basın toplantısına, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, İstanbul Challenger Turnuva Direktörü Melis Yafe ve milli tenisçi Ergi Kırkın katıldı.

Cengiz Durmuş, turnuvayla ilgili olarak, "Dünyanın en iyi sporcularını çıkarabilmek, en iyisi olabilmek için çalışıyoruz. Stratejilerimiz ve çalışmalarımızla, bu uğurda bütün paydaşlarıyla birlikte olmayı arzulayan bir yapı içerisindeyiz. Bugün de TED Spor Kulübünün yöneticilerine ve başkanına teşekkür ediyorum. Uluslararası düzeyde bir ATP turnuvası olan İstanbul Challenger'ın 72'nci  senesini tamamladık. Bugün geldiğimiz noktada, pandemi sürecinde birçok ülkenin tenis açısından zor durumda olduğu yerde, Türkiye olarak, bütün bakanlıklarımız, birimlerimiz, sağlık teşkilatlarımız ve insanlarımızın verdiği güvenle, ATP'nin, WTA'in ve ITF'in talepleriyle, dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ülkesiyiz. Gün gelmiyor ki ülkemizde uluslararası bir turnuva olmasın" dedi. TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, turnuvanın öneminde değinirken, "ATP, sporcularına nasıl sahip çıktığını şu anda gösteriyor. Onların para kazanması ve antrenman yapması gerektiğini düşünen bu kuruluş, Türkiye'de bir seri challenger turnuvası düzenledi ve maddi olarak hepsini üst düzeyde destekliyor. Hatta çok maç oynamamış sporcuların herhangi bir sakatlığa maruz kalmaması için bu turnuvaya kendi fizyoterapistini dahi gönderiyor. Bu kadar sporcularına bakıyor. Bunun bütün dünyaya ve ülkemiz spor idarecilerine örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

İstanbul Indoor Challenger'da ikinci tura yükselen tenisçi Ergi Kırkın da ikinci turda da yoluna devam edebilmek için elinden geleni yapacağını söyledi .

- İstanbul
İstanbul Indoor Challenger'ın basın toplantısı yapıldı

Mehmet Tınaz, İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İstanbul Indoor Challenger'ın basın toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor


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