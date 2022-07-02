İSTANBUL-KARTAL'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

KARTAL'da orta refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yarlandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kartal Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsniye Tuna Göçer idaresindeki 45 Y 8777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, karşı şeride uçtu. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Hüsniye Tuna Göçer ve askeri personel olduğu öğrenilen Umut D. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yardıma koşan çevre sakini, "Hanımefendi biraz panik halindeydi. Ben yardımcı olmak için durdum. Hanımefendiyi biraz sakinleştirmeye çalıştım. Beyefendi biraz daha baygın haldeydi. Gözünde şişlik vardı. Yardımcı oldum. Elimden geldiğince sakinleştirmeye çalıştım. İki yaralı vardı. Hanımefendinin durumu biraz daha iyiydi. Beyefendi ise baygın durumdaydı" ifadelerini kullandı. Yaralı Umut D.?nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.