İstanbul Lider Koleji'nde Ücretsiz PISA Tabanlı Sınav

13.04.2026 11:32
İstanbul Lider Kolejleri, 4. ve 5. sınıf öğrencileri için PISA tabanlı sınav düzenleyecek.

(İSTANBUL) - Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA yaklaşımından ilham alınarak hazırlanan yeni nesil ölçme ve değerlendirme uygulaması, tüm Türkiye'deki İstanbul Lider Kolejleri kampüslerinde 4. ve 5. sınıf öğrencileriyle buluşuyor.

Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA yaklaşımı baz alınarak hazırlanan yeni nesil ölçme ve değerlendirme uygulaması, Türkiye'deki tüm İstanbul Lider Koleji kampüslerinde 28 Nisan'da ücretsiz olarak başlıyor. İstanbul Lider Koleji tarafından düzenlenecek ücretsiz sınav ile öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyleri değil; analitik düşünme, problem çözme ve bilgiyi günlük yaşamda kullanabilme becerileri de ölçülecek.

Uzman eğitimciler ve uluslararası standartlarda soru geliştirme deneyimine sahip kaynak yazarlarının katkılarıyla hazırlanan sınav, öğrencilere dünya genelinde uygulanan yeni nesil değerlendirme anlayışına yakın bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu sayede katılımcı öğrenciler, üst düzey düşünme becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

"Öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlamak istiyoruz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Lider Kolejleri İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, eğitim anlayışlarının merkezinde ezber yerine düşünme ve üretmenin yer aldığını belirterek, "İstanbul Lider Koleji olarak amacımız; ezberi değil düşünmeyi, analiz etmeyi ve üretmeyi merkeze alan bir eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi geleceğin dünyasına en güçlü şekilde hazırlamaktır" dedi.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı sınav

Sınav, Türkiye genelindeki İstanbul Lider Kolejleri kampüslerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. 28 Nisan Salı günü saat 10.00'da yapılacak sınava 4. ve 5. sınıf öğrencileri ücretsiz katılabilecek.

Kaynak: ANKA

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Advertisement
