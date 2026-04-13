İstanbul Lider Koleji'nde Ücretsiz PISA Tabanlı Sınav

(İSTANBUL) - Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA yaklaşımından ilham alınarak hazırlanan yeni nesil ölçme ve değerlendirme uygulaması, tüm Türkiye'deki İstanbul Lider Kolejleri kampüslerinde 4. ve 5. sınıf öğrencileriyle buluşuyor.

Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA yaklaşımı baz alınarak hazırlanan yeni nesil ölçme ve değerlendirme uygulaması, Türkiye'deki tüm İstanbul Lider Koleji kampüslerinde 28 Nisan'da ücretsiz olarak başlıyor. İstanbul Lider Koleji tarafından düzenlenecek ücretsiz sınav ile öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyleri değil; analitik düşünme, problem çözme ve bilgiyi günlük yaşamda kullanabilme becerileri de ölçülecek.

Uzman eğitimciler ve uluslararası standartlarda soru geliştirme deneyimine sahip kaynak yazarlarının katkılarıyla hazırlanan sınav, öğrencilere dünya genelinde uygulanan yeni nesil değerlendirme anlayışına yakın bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu sayede katılımcı öğrenciler, üst düzey düşünme becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

"Öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlamak istiyoruz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Lider Kolejleri İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, eğitim anlayışlarının merkezinde ezber yerine düşünme ve üretmenin yer aldığını belirterek, "İstanbul Lider Koleji olarak amacımız; ezberi değil düşünmeyi, analiz etmeyi ve üretmeyi merkeze alan bir eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi geleceğin dünyasına en güçlü şekilde hazırlamaktır" dedi.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı sınav

Sınav, Türkiye genelindeki İstanbul Lider Kolejleri kampüslerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. 28 Nisan Salı günü saat 10.00'da yapılacak sınava 4. ve 5. sınıf öğrencileri ücretsiz katılabilecek.