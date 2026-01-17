İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Birlik Vakfı'nın 40. kuruluş yıldönümü programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkezinde birlik anlayışının yer aldığı bu ocaktan yetişen kardeşlerimiz bugün siyasetten iş hayatına her alanda Türkiye'ye alınlarının akıyla hizmet ediyor" dedi. - İSTANBUL