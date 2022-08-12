İstanbul'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

12.08.2022 14:29
İstanbul'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Maltepe'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Maltepe'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Refah Sokak'ta dün akşam meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Mert İ, Mahsun Doğukan Ç. ve Seyit Tahir Ç. polis eşliğinde adliyeye gönderildi.

Yaralanan Nurullah D. ve Yücel I'nın hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekiplerinin güvenlik amacıyla olay yerinde bekleyişi sürüyor.

Dün akşam Refah Sokak'taki manava gelen bir grup, 15 yaşındaki oğlunun çocuklarını rahatsız ettiği iddiasıyla manavla tartışmış, manavın tabancayla ateş açması sonucu da Nurullah D. ve Yücel I. yaralanmıştı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili 3 kişi yakalanmıştı.

Polis ekiplerinin manav ile bir şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

YORUMLAR
500
İstanbul'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı İstanbul'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Kaynak: AA

İstanbul, Doğukan, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:02 Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
13:32 Çöpe atmaktan son anda vazgeçtiği yün yumağının içinden 116 bin lira değerinde kulplu reşat altını çıktı
14:13 CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel geçmişe atıfta bulundu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle helalleşmek zorundadır
13:25 Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi
13:22 Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir yüklü kamyon, İETT otobüsünü biçti: 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı
13:20 Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tarım Kredi marketlerindeki indirim, 15 Ağustos Pazartesi günü başlıyor
12:56 Tarım ve Orman Bakanlığı, acı balı fazla yedikten sonra baygınlık geçiren ayının adını "Balkız" koydu
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 14:29:49. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement