İstanbul metrosunda deprem tatbikatı - Son Dakika

İBB, 14 metro hattı ve 173 istasyonda eş zamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, İstanbul'un metrolarının 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olduğunu belirterek, acil durumlarda atacakları her adımı planladıklarını söyledi.

Bu kapsamda, İstanbul Metrosunun 14 hattı ile 173 istasyonunda, İBB AKOM'un yönetiminde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Gece saatlerinde 420 çalışanın aktif katılımıyla yapılan tatbikatta, 7.5 şiddetindeki deprem ve tsunami ekseninde 5 farklı senaryo uygulandı. Deprem anında yapılması gerekenler ve sonrasında araçlar ile istasyonların sağlıklı bir şekilde boşaltılması uygulamalı olarak gösterildi.

Aynı zaman dilimde AKOM tarafından, deprem ve tsunami bilgisi whatsapp yoluyla bildirildi. Uydu telefonu üzerinden kriz masası aranarak, bilginin teyidi ve hasar, işletme durumu, yolcu ve personel durumu bilgilerinin AKOM'a iletilmesi talep edildi. Tatbikattaki tüm iş adımları koordinasyon grupları üzerinden paylaşıldı. Telsiz ve telefon kanalları kullanılarak kumanda merkezleri ile hasar ve kurtarma ekipleri arasında bilgi teyidi yapıldı.

İstanbul'un en önemli sorununun deprem olduğunu belirten Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, kağıt üzerinde hazırladıkları planları, personelin aldığı eğitimi test etme fırsatı bulduklarını belirterek, 420 çalışanın katılımıyla ve 5 farklı senaryoyla gerçekleştirilen tatbikatın, bugüne kadar metroda fiziki olarak gerçekleştirilen en kapsamlı test olduğunu söyledi.

Depremi en az kayıpla atlatabilmek için, herkese farklı görevler düştüğünü hatırlatan Özgür Soy, "Herhangi bir afet durumunda sadece bizim hazırlıklı olmamız yetmiyor. Yolcularımızın da istasyon ve araçlarda depreme yakalanması halinde yönlendirmelere uygun hareket etmesi süreci daha iyi yönetmemizi sağlayacaktır" dedi.

"BAS KONUŞ" İLE İLETİŞİM HAZIR

Metroda çoğunlukla cep telefonu ve internet hatları çalışmadığı için her 200 metrede bir bas konuş interkomu bulunuyor. Peron bölgesinin her iki uç noktasında yer alan cihazlar yardımıyla kumanda merkezi ile doğrudan iletişim kurulabiliyor.

Depremlerin yangın, tsunami, su baskını gibi felaketleri tetikleme ihtimalini göz önünde bulunduruluyor. Yangın durumunda istasyon veya tünel yangın senaryoları devreye girecek. Tüm sistem ve ekipmanlar yolcuları istasyondan tahliye edecek şekilde çalışacak. Kriz senaryosu başladığı anda otomatik anonslar yapılacak. Yolcuların anonsları ve senaryoyu takip etmeleri yeterli olacak.

JENERATÖRLER 3 DAKİKADA DEVREYE GİRECEK

Metro İstanbul, AFAD tarafından sistemlerin kontrolü sonrası öncelikli enerji verilecek işletmeler sınıfında yer alıyor. Enerjinin kesilmesi durumunda araçlarda ve istasyon içinde öncelikle aydınlatmayı sağlayan sistemler çalışacak. Akabinde jeneratörler devreye girecek. En geç 3 dakika içerisinde ilgili tüm alanlara enerji verilecek.

YAKIT STOKU 7 SAATE KADAR YETERLİ

AFAD ve AKOM'dan gelecek ilave talimatlara göre acil durumlar için araçlar kısıtlı süreli çalıştırılabilecek. Tek araç çalıştırılması ve iç ihtiyaçların devre dışı bırakılması durumunda yakıt stoku 7 saate kadar yeterli olacak. İhtiyaç duyulması halinde metrolar kentin gıda, tıbbi malzeme gibi hayati ihtiyaçlarının lojistiğinde kullanılacak.

(İHA)