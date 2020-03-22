İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 23- 27 Mart'ta TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim göreceğini belirterek, Twitter hesabından ünlülerin bu konudaki destek mesajlarını paylaştı.

Yazıcı'nın, sosyal medya hesabından, "TRT-EBA TV ve EBA, uzaktan eğitim için yanımızda. Eğitim Bilişim Ağımız yenilendi, teknoloji ve sosyal ağlar müfredatla buluştu. Öğrencilerimiz EBA ile uzaktan öğrenme fırsatı buluyor." ifadeleriyle paylaştığı videoda, eğitimin önemine vurgu yapıldı.

Levent Yazıcı ayrıca, "Uzaktan eğitim başlıyor. Bu işi birlikte başaracağız." mesajıyla Google Play ve App Store linklerinin yer aldığı tanıtım videosunu da takipçilerine sundu.

Murat Kekilli, videoda evin eğitimin başladığı yer olduğunu vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığımız EBA ile sizlere zengin bir içerik sunuyor. Koronavirüs tehdidine karşı tedbiri elden bırakmadan, eğitime devam ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler ve iyi dersler diliyorum." mesajını verdi.

Milli kaleci Metin Günok da "Binbir çeşit içeriğiyle, hayatın bütün renkleri evinizde... Haydi çocuklar, EBA'ya." ifadelerini kullandı.

Volkan Gümüşlü ise şunları kaydetti:

"Merhaba çocuklar, koronavirüsünden korunmak için evde olduğumuz bu zamanları derslerimizden geri kalmadan öğrenerek, eğlenerek ve kendimizi geliştirerek geçirmemiz en doğrusudur. Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı zengin bir içeriğe sahip olan EBA ile bu mümkün. Aile sıcaklığında bir eğitim için EBA'ya, EBA'dan dünyaya ulaşabilirsiniz. Sevgi ve sağlıkla kalın çocuklar."