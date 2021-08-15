İstanbul Modern'de düzenlenen "Etkileşimler" Sergisi, 30 Eylül'e kadar görülebilecek - Son Dakika

İstanbul Modern'in koleksiyonundan oluşturduğu, sanatın görsel, yazınsal ve performansa dayalı ifade biçiminin plastik sanatlardaki etkilerini ele alan "Etkileşimler" adlı yeni sergisi sanatseverlerle buluştu.

İzleyiciyi, sanatçıların dünyasındaki ilham kaynaklarını görmeye davet ettiği sergi, plastik sanatlar, mimari, edebiyat, müzik ve sinema alanından çeşitli konu ve isimlere odaklanıyor.

Sanatçıların kendi beden ve zihinleri ile üretimlerinin nasıl bir parçası olabileceğini inceleyen sergi, diğer sanat dallarının yapıtlarda yer alma biçimlerini de ele alıyor.

Sergi, Edvard Munch, Louise Bourgeois, Bertolt Brecht, Arthur Rimbaud ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi sanatçıları, Yerebatan Sarnıcı gibi yapılara ve anime türünde filmlere kadar farklı başlıkları bir araya getiriyor.

İlk kez izleyiciyle buluşacak yapıtların da yer aldığı sergide, 14 sanatçının 15 çalışması sergileniyor.

"Etkileşimler"de, Haluk Akakçe, Ramazan Bayrakoğlu, İpek Duben, İnci Eviner, Leyla Gediz, Hayal İncedoğan, Bengü Karaduman, Azade Köker, Guillermo Kuitca, Mahmoud Obaidi, Sarkis, Matt Saunders, Şener Özmen ve Thomas Ruff'un yapıtları izleyiciyle buluşuyor.

Sergi, 30 Eylül'e kadar görülebilecek.