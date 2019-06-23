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İSTANBUL- OY KULLANMAYA BAVULLARIYLA GELDİLER

25 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi devam ediyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi devam ediyor. Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan Şair Nedim Ortaokulu'nda oy kullanmaya gelenler arasında, okula bavullarıyla gelenler dikkati çekti. Bu kişilerden biri olan Zeynep Sulopaşa, Tatile gidebilirdim ama gitmedim oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yaptım. Buradan tatile gideceğim dedi.
Oy kullanmaya gelen bazı yaşlı seçmenlerin ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan bir görevli ise yürümekte zorluk çeken kişilere tekerlekli sandalye ile okul girişine kadar yardım etti.
İSTANBUL- OY KULLANMAYA BAVULLARIYLA GELDİLER
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul, Güncel
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