Son Dakika Haberleri: İstanbul Oyuncu Deniz Çakır Hakkında Soruşturma

İstanbul Oyuncu Deniz Çakır Hakkında Soruşturma

1 saat önce

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAİstanbul'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Deniz Çakır'ın hakaret ettiği öne sürülen kadınların şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında kafenin görüntülerinin incelendiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Deniz Çakır, Güncel
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