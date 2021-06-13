(İSTANBUL-ÖZEL) İstanbul'da korsan fotoğrafçı denetimi

İSTANBUL - Pandemi nedeniyle ara verilen düğünlerin yeniden başlaması ile birlikte cumartesi günleri gelin damat çekimleri yoğunlaştı. İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Çamcı korsan fotoğrafçılığın önüne geçmek için Yıldız Parkı'nda denetime çıktı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan karar doğrultusunda ara verilen düğün törenleri 1 Hazirandan itibaren yeniden başladı. Cumartesi günü yeni evlenen çiftler ise soluğu Yıldız Parkı'nda aldı. Korsan fotoğrafçılara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Çamcı, ise parkta korsan fotoğrafçılara karşı denetime çıktı. Yeni evlenen çiftlere fotoğrafçı seçerken vergi mükellefi olmalarına ve bir odaya kayıtlı olmalarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Çamcı, İstanbul Valiliği ile yaptıkları çalışma sonucu üye kimlik belgelerini gösteremeyen fotoğrafçıların çekimleri engelleneceğinin altını çizdi.

"Kimliğini gösteremeyen fotoğrafçıların çekimleri engellenecek"

Korsan fotoğrafçılara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Çamcı, "Bizim genç çiftlerden isteğimiz şu ki bu mutlu günlerini görüntüleyen fotoğrafçıların mutlaka vergi mükellefi olmalarına dikkat etmeleri. Korsan fotoğrafçıların çektikleri görüntüler maalesef kaybolabiliyor. Parayı kaptırdıktan sonra da mutlu günümüzün albümünü alamıyoruz diyerek mağdur oluyorlar. Yeni evlenen genç çiftlerin mağdur olmamaları için mutlaka fotoğrafçıları sorgulamaları gerekiyor vergi mükellefi misiniz ve mesleki oda kaydınız var mı? Mutlaka dış çekimlerde odamız tarafından kendilerine verilen kimlik kartlarını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Valilik makamınızca ilgili birimlere çalıştayda kimlik belgelerini gösteremeyen fotoğrafçıların çekimleri engelleneceğini öğrendik" dedi.

"İnsanları öncelikle en güzel şekilde kandırıyorlar"

20 yıldır fotoğrafçılık yapan Ayfer Sevim, "İnsanları öncelikle en güzel şekilde kandırıyorlar. Biz size güzel işler veririz daha sonra da fotoğraflar çekiliyor ama ortadan kayboluyorlar, sonuç ne oluyor mağduriyet. Sıkıntılar çok büyük söylüyoruz her zaman odaya kayıtlı fotoğrafçılarla çalışın ki böyle sıkıntılarla başınız yanmasın" diye konuştu.

"Korsan fotoğrafçılara geçit vermeyeceğiz"

Yıldız Parkı'nda yeni evlenen çiftin fotoğraflarını çeken Ufku Çevik, "Korsan fotoğrafçılara geçit vermeyeceğiz. Bunun sonuna kadar da arkasında duracağız sayın başkanımızın öncülüğünde gerek korsan fotoğrafçılar gerek düğün salonlarında çalışan korsan fotoğrafçılara hepsine gerekli işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Çekim yaptıracakları fotoğrafçının İstanbul fotoğrafçılar odasında kayıtlı bir belgesi kayıtlı bir üye kimlik kartı var mı bunu sorgulamaları gerekiyor. Bunu sorgulamaları gerekiyor çünkü o güzel günlerinde mahvolabiliyor" diyerek sözlerini tamamladı

"Korsan fotoğrafçılara karşıyız"

Düğün fotoğraflarını Yıldız Parkı'nda çektiren Ahmet Akverdi, "Korsan fotoğrafçılara karşıyız, halkımızı da bu konuya özen göstermeleri konusuna davet ediyoruz. Odaya kayıtlı fotoğraflarla çalışıp bu mutlu günlerini ölümsüzleştirsinler. Biz tercihimizi yaparken odaya kayıtlı olup olmadığı özellikle sorduk" diye konuştu.