İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin Üst Yöneticisi Ersel Göral, "Havalimanımızda iç hat uçuşlarının otoritenin de onay vermesi halinde 28 Mayıs'ta başlamasını planlıyoruz.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin Üst Yöneticisi Ersel Göral, "Havalimanımızda iç hat uçuşlarının otoritenin de onay vermesi halinde 28 Mayıs'ta başlamasını planlıyoruz." dedi.

Göral, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini dünyada en ağır yaşayan sektörlerden birinin de sivil havacılık olduğunu belirtti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tüm yolculu uçuş operasyonlarına 28 Mart 2020'de ara verdiklerini hatırlatan Göral, bu süreçte İSG olarak bir yandan tesislerinin bakımlarını gerçekleştirirken diğer taraftan da tekrar faaliyete başlayacakları tarihe yönelik hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini anlattı.

Ersel Göral, "Havalimanımızda iç hat uçuşlarının otoritenin de onay vermesi halinde 28 Mayıs'ta başlamasını planlıyoruz." bilgisini verdi.

Hazırlıklarının merkezinde sosyal mesafenin sağlanması ve hijyen geldiğini vurgulayan Göral, İSG olarak yakında yürürlüğe girecek olan Havalimanı Pandemi Sertifikası için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

"Havacılıkta yeni bir düzene geçildi"

Havacılıkta yeni bir düzene geçildiğini belirten Göral, şunları kaydetti:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilen yeni kurallara göre, terminal binası içine maskesiz hiçbir yolcu alınmayacak. Ayrıca yolcu yakınları terminale kesinlikle giriş yapamayacak. Uçağa ise sadece bebek bakım malzemeleri, laptop ve kadın el çantaları alınabilecek. Ayrıca 100 mililitre sıvı kısıtlaması devam ederken alkol oranı yüksek olan kolonya, dezenfektan gibi sıvıların 100 mililitre altında olması kaydıyla uçağa alınmasına izin verilecek."

"Maskesiz çalışan olmayacak"

Üst Yönetici Ersel Göral, terminal işletmesinde çalışan personelin en iyi şartlarda işbaşı yapabilmeleri adına gerekli tüm önlemleri almaya başladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Personelimizin 20 Mayıs günü işbaşı yapmasını ve normal çalışma düzenine kademeli olarak geçmeyi planlıyoruz. Çalışanlarımız, ofiste ve alanda çalışmaya geçmeden önce işyeri hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçecekler, geçmeyen personel işbaşı yapamayacak. Tüm personel maske ve yüz siperliği takacak ve maskeler gün içinde 4 saatte bir değiştirilecek şekilde çalışanlara dağıtılacak. Personel servislerinde ve ofislerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları hassasiyetle uygulayacak ve düzenli olarak dezenfekte işlemleri gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında süreç en yüksek seviyede takip edilecek."

"Sensörlü kameralarla yolcu sayısı sürekli kontrol edilecek"

Terminal binası içinde alınacak tedbirler hakkında da Göral, şu bilgileri verdi:

"Özellikle terminal girişlerinde ve arındırılmış salon geçişlerinde oluşabilecek yoğunlukları engellemek için gerek görsel ve işitsel uyarılar gerekse teknolojik çözümler kullanmayı hedefliyoruz. Güvenlik taraması öncesi yolcu sıralarını daha iyi kontrol ederek insanlar arasında yeterli mesafenin korunmasını sağlayacağız; bunun için sensörlü kameralar vasıtasıyla alanlardaki yolcu sayılarını sürekli olarak kontrol edeceğiz. Bu sistem, kişi sayısının belirlenen sayının üstüne çıkmasından önce sahadaki güvenlik personelimize mesaj göndererek sosyal mesafenin korunması için gerekli önlemlerin almamıza olanak sağlayacak."

"Uçuş öncesi hızlı tanı kitlerinin konulması söz konusu olabilir"

İSG'nin Üst Yöneticisi Göral, yeni dönemde yolcuların bekleme alanlarındaki oturma gruplarında, check-in işlemleri esnasında, uçağa binişlerinde ve yiyecek içecek alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre hareket edeceklerinin altını çizdi.

Açılışa kadar geçecek süreçte tesis havalandırması, temizlik kontrolleri, ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılacağını belirten Göral, şunları kaydetti:

"Yolcuların ve personelin kullanımındaki tüm temas noktalarında el dezenfektanları konumlandırılacak, ayrıca terminale gelen yolcu veya personelin giriş kapılarında termal kameralar ile ateş ölçümleri yapılacak. Ayrıca asansörler, yürüyen yollar, yürüyen merdivenler, yolcu oturma grupları gibi temasın çok olduğu alanlarda kişi sayısı kısıtlamalarına gidilerek tüm yüzey hijyenleri sürekli olarak sağlanacak. Bu yeni dönemde kurallara ne kadar dikkat edersek, pandemi sürecini de o kadar kısa zamanda atlatabileceğimize inanıyoruz."

Göral, tüm bu tedbirlerle birlikte dünyada bazı örneklerini gördükleri uçuş öncesi hızlı tanı kitlerinin kullanılmasının da Sağlık Bakanlığı veya kural koyucu diğer uluslararası kurumların liderliğinde söz konusu olabileceğini belirtti.


"Online işlemleri tercih edin"

Yolculara bu süreçte online işlemleri daha fazla kullanmalarını öneren Göral, sözlerini şöyle tamamladı:

"Online check-in yaptıktan sonra telefonunuza gelecek bir QR kod ile hiçbir evrak belge alışverişi yapmadan seyahatinize başlayabilir, böylece hem kendiniz hem de çevrenizdeki insanlar için daha güvenli bir ortam yaratmış olabilirsiniz. Kovid-19 tehdidi altında yaşadığımız bu zamanlarda havalimanları olarak bizlerin karşılaşacağı en büyük zorluk, daha az yolcu ile daha fazla alan ihtiyacı doğacak olması. Ayrıca alınan tüm önlem ve ek hizmetlerin getirdiği maliyet yükleri de olacaktır. En kısa zamanda nihai bir çözüm bulunmasını umarak, bu çözümün hayatlarımıza gireceği güne kadar normalleşme adına üzerimize düşen tüm görevleri dikkatli bir şekilde yerine getireceğimize dair misafirlerimiz gönüllerini rahat tutsunlar."

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:58 Kaynak: AA


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