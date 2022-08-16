Sarıyer'de su baskınının yaşandığı yerlerde temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de su baskınının yaşandığı yerlerde temizlik çalışmaları sürüyor

16.08.2022 13:06
Sarıyer'de su baskınının yaşandığı yerlerde temizlik çalışmaları sürüyor

İstanbul Sarıyer'de dünkü yağış sırasında evlerine su basan vatandaşların temizlik çalışmaları sürüyor.

İstanbul Sarıyer'de dünkü yağış sırasında evlerine su basan vatandaşların temizlik çalışmaları sürüyor.

Baltalimanı Deresi'nin yağmur sularıyla taşmasının ardından bölgedeki evler, sokaklardaki araçlar, Serhazin Süleyman Ağa Camisi'nin bahçesi ve cami lojmanı su altında kaldı. Su baskınları nedeniyle bazı evlerdeki eşyalar zarar gördü.

Belediye ekiplerinin saatlerce süren su tahliyesinden sonra ev sahipleri, bugün eşyalarını dışarı çıkarıp temizlik çalışmasına başladı.

Derenin taşmasıyla evinde çocuklarıyla mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Şengül Demirci'nin kurtarma çalışmalarına katılan esnaf Cemal Çalışkan, "Önce biz iki çocuğu çıkardık, itfaiye geldikten sonra pencere demirlerini kırdık, aradan çıkardık anneyi." dedi.

Evde temizlik çalışması yapan Demirci ailesi sakinleri, tüm beyaz eşyaları, dolap, yatak ve mutfak erzakının zarar gördüğünü, bir kısmının çöpe gittiğini, kalanları da akrabalarının yardımıyla temizlemeye çalıştıklarını söyledi. Ev sakinleri, yakında okula başlayacak çocuklarının tüm okul kıyafet ve eşyalarının da zarar gördüğünü belirterek yardım istedi.

YORUMLAR
500
SARIYER'DE EVDEN NEHİR GİBİ SU AKTI, EV SAHİBİNİN ÇARESİZLİĞİ KAERADA SARIYER'DE EVDEN NEHİR GİBİ SU AKTI, EV SAHİBİNİN ÇARESİZLİĞİ KAERADA SARIYER'E HASTANEYİ SU BASTI, HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ SARIYER'E HASTANEYİ SU BASTI, HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
Kaynak: AA

Baltalimanı, Sarıyer, Cami, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de su baskınının yaşandığı yerlerde temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 18:30:06. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de su baskınının yaşandığı yerlerde temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement