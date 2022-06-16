Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı

SARIYER'de İETT otobüsü ve iki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Aydın yönetimindeki 06 CAN 147 plakalı otomobil önünde seyreden Gurbet İnan yönetimindeki 34 TP 6559 plakalı İETT otobüsünü solladı. Aydın otomobilliyle sollama yaptığı sırada karşı şeritten gelen 34 CTD 498 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpanın şiddetiyle savrulan iki otomobil İETT otobüsüne çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün içinde yaralanan yolcuların kimini sedye ile kimi de sırtında taşıyarak dışarı çıkardı. Kazada yaralan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören Hikmet Çolak, "Ağacın altında oturuyordum, hayvanlara bakıyordum, arabanın sesini duyunca dönüp bakınca otobüsün aşağı indiğini gördüm. Buraya geldiğimde daha kimse yoktu. Siyah arabadan da dumanlar çıkıyordu" dedi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Kilyos Caddesi, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.