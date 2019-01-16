Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sarıyer'de Otomobil Ambulansa Çarptı 2 Yaralı

İstanbul- Sarıyer'de Otomobil Ambulansa Çarptı 2 Yaralı

55 dakika önce

Sarıyer Büyükdere Caddesi Darüşşafaka Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında bir otomobil, ambulansa çarptı.

Sarıyer Büyükdere Caddesi Darüşşafaka Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında bir otomobil, ambulansa çarptı. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:40 Kaynak: DHA

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