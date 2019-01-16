İstanbul- Sarıyer'de Otomobil Ambulansa Çarptı 2 Yaralı
55 dakika önce
Sarıyer Büyükdere Caddesi Darüşşafaka Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında bir otomobil, ambulansa çarptı.
Sarıyer Büyükdere Caddesi Darüşşafaka
Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında bir otomobil, ambulansa çarptı. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:40 Kaynak: DHA
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