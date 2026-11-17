Aydos'ta gökyüzü kızıla büründü: İstanbul'daki görüntünün nedeni ne?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Aydos bölgesinde ufuk çizgisinin üzerinde beliren yoğun kızıllık kameraya yansıdı. Hava Forum'un paylaştığı görüntüde bulutlar parlak turuncu renge büründü. Kızıllığın, ufka yaklaşan güneşin ışınlarının bulutları alttan aydınlatmasıyla oluştuğu değerlendiriliyor.
İstanbul'un Aydos bölgesinde kaydedilen görüntülerde, ufuk çizgisinin üzerinde beliren yoğun kızıllık dikkat çekti. Gökyüzündeki bulutların arasından yayılan turuncu ve kırmızı tonlar, ortaya çarpıcı bir manzara çıkardı.
GÖKYÜZÜNDE ÇARPICI GÖRÜNTÜ
Hava Forum tarafından paylaşılan görüntülerde, yerleşim alanlarının arkasında yükselen bulutların güneş ışığıyla parlak turuncu renge büründüğü görüldü. Bulutların koyu renkli kenarlarıyla oluşan kontrast, manzaranın etkisini artırdı.
GÖKYÜZÜ NEDEN KIZILA BÜRÜNDÜ?
Aydos'ta görülen kızıllığın, güneş ışınlarının atmosferde kırmızı ve turuncu tonları öne çıkarmasıyla oluştuğu değerlendiriliyor. Güneş ufka yaklaştığında ışınlar atmosferde daha uzun bir yol kat ediyor. Bu sırada mavi ışık daha fazla saçılırken kırmızı ve turuncu tonlar belirginleşiyor. Güneş ışınlarının bulutları alttan aydınlatmasıyla da gökyüzünde bu etkileyici manzara ortaya çıkıyor.
“Bir felaketin habercisi bu görüntüler insanlar iyice yoldan çıktı parklarda sokaklarda deniz kenarlarında hayvanlar gibi ilişkiye giriyorlar trafikte her gün…”Tüm yorumlar (1)
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