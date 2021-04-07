İstanbul Sözleşmesi'ni erkekler konuşuyor! - Son Dakika

İstanbul Sözleşmesi'ni erkekler konuşuyor!

07.04.2021 10:54
İstanbul Sözleşmesi'ni erkekler konuşuyor!, System.String[]

Kadın Adayları Destekleme Derneği KA.DER'in her akşam evlerimize konuk olan TV programlarını incelediği araştırması, ekrandaki cinsiyetler arası uçurumu ortaya koydu.

6 aylık dönemde 2089 TV programının izlenmeye alındığı araştırmaya göre ekranda kadının yüzü yok! Tartışma programlarına katılan 10 yorumcudan sadece 1'i kadın. En çarpıcı sonuç ise şu; programların yüzde 77'sinde hiç kadın konuk yok, konuşanlar sadece erkek!

KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, ''Biz başta parlamento olmak üzere her alanda eşit temsil için mücadele ederken medyadaki uçurum çok üzücü. İstanbul Sözleşmesi'ni bile erkekler tartışıyor! Kanallar kadınları görmüyor, duymuyor. Oysa ki her alanda pek çok kadın uzman var. Kanallar, program için kadın konuk aradıklarında bize başvurabilirler, kadın uzman havuzu oluşturuyoruz'' dedi.

Başta karar alma mekanizmalarına katılım olmak üzere her alanda eşit temsil ve toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadelesini sürdüren Kadın Adayları Destekleme Derneği-KA.DER'in araştırması medyanın cinsiyet eşitliğine uzaklığını ve ekranda kadınların yok sayıldığını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

Araştırma için ağırlıklı olarak haber odaklı yayın yapan 13 televizyon kanalı seçildi, bu kanallarda 1 Temmuz 2020 - 1 Ocak 2021 tarihleri arasında prime time'da yayınlanan haber ve tartışma programlarında konukların cinsiyet dağılımları incelendi.

2089 PROGRAMIN YÜZDE 77'SİNDE SADECE ERKEKLER VAR!

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Dr. Barış Gencer Baykan ve öğrencilerinin hazırladığı KA.DER araştırmasına göre incelenen 2089 programda kadın temsil oranı kanallara göre şu şekilde gerçekleşti:

Bloomberg HT'de yüzde 2; CNN Türk'te yüzde 4; TVNET, Ulusal Kanal ve Haber Global'de yüzde 6, Ülke TV'de yüzde 8, A Haber'de yüzde 9; NTV ve Tele 1'de yüzde 10, Habertürk TV'de yüzde 11, TRT Haber yüzde 13, TV 24'te yüzde 16, Halk TV'de yüzde 21 oranla kadın konuşmacılara yer verildi. Araştırma sonuçlarına göre yüzde 2 oy oranıyla en az kadın konuşmacıya yer veren kanal Bloomberg HT; yüzde 21 oranıyla kadın konuşmacılara en çok yer veren kanal ise Halk TV oldu. Bir çarpıcı veri de 2089 programın yüzde77'sinde kadına hiç yer verilmemesiydi, konuşan yorumcular sadece erkekti.

İstanbul Sözleşmesi'ni erkekler konuşuyor!

İstanbul Sözleşmesi, Parlamento, Bloomberg, Ka Der, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İstanbul Sözleşmesi'ni erkekler konuşuyor! - Son Dakika


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