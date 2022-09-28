Son dakika haberi! Sultanbeyli'de 4 katlı tencere fabrikasında yangın - 2 - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sultanbeyli'de 4 katlı tencere fabrikasında yangın - 2

28.09.2022 17:51
Son dakika haberi! Sultanbeyli'de 4 katlı tencere fabrikasında yangın - 2

Son dakika haberine göre SULTANBEYLİ'de 4 katlı tencere fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

SULTANBEYLİ'de 4 katlı tencere fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatı ve 4. katını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı tencere fabrikasında çıktı. Fabrikanın 4. katında bulunan kolilerin bulunduğu yerde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek binanın 4. ve çatı katını sardı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine Yenişehir, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Tuzla olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipler, alevlerin merkezine ulaşarak yangına merdiven aracı ve köpüklü suyla müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük hasar oluştu. Polis ekipleri fabrikanın bulunduğu caddeye şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiyenin fabrikayı söndürme çalışmaları sürüyor.

"BİZ TATBİKAT ZANNETTİK"

Yanan fabrika çalışanı Murat Kaya, "Namaz kılarken yangın alarmı çaldı. Biz tatbikat zannettik. En üst katta kompresör sıkışmasından dolayı kartonların olduğu yerde yangın çıkmış. Ustalar bizi uyardı. Namazdayken dışarıya çıktık. Yaralanan kimse yok" dedi.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sultanbeyli'de 4 katlı tencere fabrikasında yangın - 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sultanbeyli'de 4 katlı tencere fabrikasında yangın - 2 - Son Dakika
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