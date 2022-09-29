Sultanbeyli, Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı tencere fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıkmış, bölgeye Yenişehir , Sultanbeyli, Pendik , Kartal, Tuzla olmak üzere çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yangın çalışmaların ardından 12 saat sonra söndürüldü. Fabrikadaki soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DEKİ TENCERE FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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