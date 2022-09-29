İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DEKİ TENCERE FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DEKİ TENCERE FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

29.09.2022 00:33

? SULTANBEYLİ'de 4 katlı tencere fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü.

? SULTANBEYLİ'de 4 katlı tencere fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 12 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Sultanbeyli, Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı tencere fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıkmış, bölgeye Yenişehir, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Tuzla olmak üzere çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yangın çalışmaların ardından 12 saat sonra söndürüldü. Fabrikadaki soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DEKİ TENCERE FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DEKİ TENCERE FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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