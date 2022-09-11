İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ARKADAŞINI KURTARAN ÇOCUK KENDİSİ BOĞULDU - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ARKADAŞINI KURTARAN ÇOCUK KENDİSİ BOĞULDU

11.09.2022 18:34
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ARKADAŞINI KURTARAN ÇOCUK KENDİSİ BOĞULDU

SULTANGAZİ Alibeyköy Barajı Gölü'ne giren 15 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki arkadaşını kurtardıktan sonra kendisi boğularak can verdi.

SULTANGAZİ Alibeyköy Barajı Gölü'ne giren 15 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki arkadaşını kurtardıktan sonra kendisi boğularak can verdi.

Olay saat 16.00 sıralarında Sultangazi Alibeyköy Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Mehmet D. ile 11 yaşındaki Eyüp Ensar G. yüzmek için baraj gölüne geldi.  Yasak olmasına rağmen suya giren iki arkadaştan Eyüp Ensar G., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Bunun üzerine Mehmet D., Gökçe'nin yardımına koştu. Arkadaşını kurtaran Mehmet D., daha sonra gözden kayboldu. Bir süre arkadaşını göremeyen Eyüp Ensar G.,  çevredekilerden yardım istedi. Sudan çıkarılan Mehmet D.'nin hareket etmediğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Mehmet D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

"SUYA GİRİP ARKADAŞINI ÇAĞIRDI"

Çocukların boğulduğu gören Mahir Sido, "Biri suya girdi sonra arkadaşını çağırdı. İkisi suya girdi. İkisi boğuluyordu sonra biz bağırdık. Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti" diye konuştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Mehmet D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

- İstanbul

YORUMLAR
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Alibeyköy Barajı'nda beraber yüzdüğü arkadaşını kurtaran çocuk boğularak öldü Alibeyköy Barajı'nda beraber yüzdüğü arkadaşını kurtaran çocuk boğularak öldü PROF. DR. SOMER: BOL VİRÜSLÜ ÇOK ZOR BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ PROF. DR. SOMER: BOL VİRÜSLÜ ÇOK ZOR BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ
Kaynak: DHA

Sultangazi, Eyüp Ensar, İstanbul, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ARKADAŞINI KURTARAN ÇOCUK KENDİSİ BOĞULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ARKADAŞINI KURTARAN ÇOCUK KENDİSİ BOĞULDU - Son Dakika
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