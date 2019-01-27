Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sultangazi'de Dehşet Anları

İstanbul- Sultangazi'de Dehşet Anları

18 dakika önce

Sultangazi'de 3 Afgan, bakkal dükkanı işleten Afgan'ı gasp etti.

Sultangazi'de 3 Afgan, bakkal dükkanı işleten Afgan'ı gasp etti.

Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Haber - Kamera Emin YEŞİL İSTANBUL, DHA

Sultangazi'de Afgan uyruklu 3 kişi, bakkal işleten Afgan uyruklu Hakmatyar Ali'nin işyerinde dehşet saçtı. Şüphelilerden biri Ali'yi defalarca bıçakladı, diğer iki şüpheli de elindeki bıçaklarla tehditler savurdu. Ali'nin arkadaşının cep telefonunu da gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay Merkez Habipler Mahallesi'nde bulunan bir bakkal dükkanında yaşandı. Afgan uyruklu Hakmatyar Ali'nin çalıştığı bakkal dükkanına gelen Afgan uyruklu 3 kişi, Hakmatyar Ali ve yanında bulunan arkadaşıyla sohbet etti. Bir süre sonra şüphelilerden biri, Hakmatyar Ali'yi defalarca bıçakladı. Şüpheliler Hakmatyar'ın arkadaşının ise cep telefonunu çalarak olay yerinden hızlıca uzaklaştılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan Hakmatyar Ali ve darp edilen arkadaşı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. HIRSIZLAR ARKADAŞIMI BIÇAKLADI

Görgü tanıklarından İsmail Albayrak, Bir anda bir karışıklık gördüm. Gidip baktığımızda bir arkadaşı kafasından ve elinden bıçaklamışlar... Ama kim olduklarını bilmiyoruz. Kaçanların Afgan uyruklu olduğunu biliyoruz. Yaralı arkadaşı hastaneye götürdüler. Duyduğuma göre bakkal çalışanından para istemişler, o da para vermemiş. Para vermediği için de arkadaşa bıçakla saldırmışlar dedi. Afgan uyruklu bir görgü tanığı da, Hırsızlar arkadaşımı bıçakladı. Telefonu alıp kaçtılar diye konuştu. Polis, şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan bakkalda yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bakkala gelen Afgan uyruklu 3 şüpheli, Hakmatyar ve arkadaşıyla sohbet ediyor. Bir süre sonra şüphelilerden biri, elindeki bıçağı defalarca Hakmatyar'a vuruyor. Hakmatyar'ın arkadaşı ise yardım istemek için dışarı doğru yönelmek istediği anda, diğer şüpheliler tarafından engelleniyor. Ayrıca Hakmatyar'ın arkadaşının telefonu gasp ediliyor. Diğer iki şüpheli de ceplerinden bıçaklarını çıkartarak Hakmatyar'a yöneliyor ve tehdit ediyor. Bir süre sonra 3 şüpheli de bakkaldan hızla uzaklaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:45 Kaynak: DHA

Sultangazi, 3. Sayfa
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